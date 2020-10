Nella sala consiliare della Provincia di Potenza, sono stati sottoscritti i “Patti per la sicurezza”, alla presenza del Prefetto Vardè e dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.

Sette i comuni interessati e al vaglio delle rispettive progettualità durante il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica: Albano di Lucania, Pietragalla, Rotonda, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Costantino Albanese e Terranova di Pollino.

Ben 17 i milioni di euro messi a disposizione a livello nazionale dal Ministero dell’Interno per l’anno 2020 dedicati alla realizzazione dei sistemi di videosorveglianza. Seguirà una graduatoria per l’erogazione del finanziamento.

"Il malcontento" per le restrizioni disposte con l'ultimo Dpcm sull'emergenza coronavirus "serpeggia anche in Basilicata, ma è un disagio che viene manifestato in forme civili: fino ad oggi non abbiamo avuto alcun tipo di problema, ma ci sarà la massima attenzione".

Così stamani il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, ha risposto alle domande dei giornalisti, a margine della sottoscrizione dei "Patti per la Sicurezza".