4/10/2020 - Sospensione idrica a Rapolla Rapolla: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. RAPOLLA: INTERO ABITATO, ad esclusione di C.da Fontanalba, C.da Canalone, C.da Piano di Chiesa, C.da Gianvito, C.da Piano di Croce, C.da Gelosia e la zona alta di Via Vulture. 4/10/2020 - Risultati campionati regionali Eccellenza 1 Giornata

Brienza Calcio - Ferrandina 17890 2-0

C. S. Vultur 1921 - Paternicum 5-1

Castelluccio - Elettra Marconia 6-0

Latronico Terme - Grumentum Val D'Agri 1-3

Moliterno - Melfi 0-1

Montescaglioso Calcio - Policoro 1-0

Pomarico - Ripacandida 2-1

Real Senise - Real Tolve 4-1

Promozione

Angelo Cristofaro – Miglionico 3 - 0

Atletico Montalbano - Moving on the Green Banzi 1 - 0

Città dei Sassi Matera – Santarcangiolese 3 - 0

Marmo Platano - Viribus Potenza 1 - 1

Oraziana Venosa - Castrum Viggianello 2 - 1

Peppino Campagna Bernalda - Atletico Rapone 1 - 0

San Cataldo – Atella 1 - 1

Tito – Avigliano 2 - 3

Viggiano - Tricarico Pozzo Sicar 03/02/20

3/10/2020 - Sospensione idrica a Potenza Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:30 alle ore 14:30 di oggi salvo imprevisti. POTENZA: Via Mantova. A causa della rottura della tubazione di competenza del condominio posto al civico 117 l'erogazione sarà sospesa in Via Mantova per consentire la riparazione a cura del medesimo condominio.



Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:45 alle ore 10:00 di oggi salvo imprevisti. POTENZA: Piazza Don Bosco.



Stigliano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:30 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti.



Grassano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:30 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti.



EDITORIALE La strage delle nonne nel giorno della loro festa

di Antonella Marinelli di Antonella Marinelli Si sono spente in appena un giorno quattro nonne, poco più che settantenni, nella casa di riposo (a Marsicovetere- Basilicata) che ci sta consegnando la pagina più buia dall'inizio della pandemia nel nostro territorio. Nella giornata che celebra i nonni, in un territorio di provincia acerbo, non avvezzo alla gestione di gravi emergenze e con tutta la fragilità di amministrazioni che si adagiano nel normale divenire della vita, ecco l'accadimento che ci sovra...-->continua