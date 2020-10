Rocco Greco, sindaco di Roccanova ha comunicato l’esito positivo di una riunione con il governatore lucano Vito Bardi, che dovrebbe portare in tempi brevi alla riapertura di una strada intercomunale che attraversa i comuni di Roccanova, Castronuovo di Sant’Andrea e Chiaromonte, chiusa da più di due mesi per una frana che in un tratto ha provocato il crollo di gran parte della carreggiata.

“Insieme con il sindaco di Castronuovo Sant’Andrea Tonino Bulfaro e di Chiaromonte Valentina Viola – fa sapere Greco – ho partecipato ad un incontro risolutivo presso la Presidenza della Giunta Regionale con il presidente Bardi e il Commissario Straordinario per il Dissesto Idrogeologico, nonché direttore generale del Dipartimento Bilancio e Programmazione, dottor Domenico Tripaldi per l’apertura, in tempi brevissimi, della strada intercomunale Fosso di Roccanova”.

Dal primo agosto, giorno dello smottamento dopo ore di maltempo, i comuni della valle del Serrapotamo stanno vivendo un disagio enorme poiché l’arteria in questione collega Senise e la Serrapotina a Roccanova e, più in là, alla Val d’Agri.

“Il Presidente Bardi – scrive ancora Greco – ha garantito ai sindaci che nella riunione della Giunta Regionale convocata per martedì prossimo assumerà una delibera di concessione di un finanziamento per di 260mila euro per anticipare l’intervento stralcio e consentire l’apertura in sicurezza”.

L’interruzione interessa oltre 10mila abitanti ed a Roccanova, la comunità che ne subisce le maggiori difficoltà, era nato anche un comitato civico che si era impegnato in una raccolta firme per sollecitare la riapertura.

“Il Commissario Straordinario – termina la nota del primo cittadino roccanovese – ci ha confermato che la Giunta Regionale ha inserito nella programmazione delle risorse finanziarie per la Basilicata del Recovery Fund, già inviata al Governo, l’intervento complessivo di messa in sicurezza della strada per un importo di un milione e 600mila euro. Dopo l’incontro di questa mattina con il presidente Bardi possiamo essere fiduciosi che in tempi brevi la strada verrà restituita alla fruibilità dei cittadini”.



Gianfranco Aurilio

