Angelo Lamboglia, sindaco di Lauria ha comunicato via social “altri 2 casi positivi già all'attenzione dell'autorità competente, che ha predisposto in anticipo l'indagine epidemiologica”. Si tratterebbe di due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, per il quale è in corso l’attività di tracciamento.

Lo stesso primo cittadino ha informato circa la conferma “della positività del soggetto frequentante la Lentini”, in seguito alla quale era stata chiusa precauzionalmente la scuola, “ma non quella di uno dei due genitori che è risultato negativo”: anche quest’ultimo caso già si conosceva ma, per affermare che quella attestata in Campania sia stata una falsa positività, bisogna attendere l’esito del terzo tampone.

Lamboglia ha anche fatto sapere "che ad oggi abbiamo 3 guariti su Lauria", aggiungendo che nel suo Comune “gli attualmente positivi sono 6”, comprendendovi anche quest’ultimo caso in attesa del terzo tampone.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it