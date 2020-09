Si sono aperti alle 7 i seggi per le consultazioni elettorali di oggi e domani. Si vota per il Referendum costituzionale, le Suppletive del Senato, le Regionali e le Amministrative.

In Basilicata, oltre che per il referendum, si vota per il rinnovo di 22 consigli comunali.

Solo a Matera - dove per le Comunali sono chiamati alle urne circa 51 mila persone - si voterà con il sistema del doppio turno.

Sono 13 i comuni della provincia di Potenza dove si voterà nei prossimi due giorni: Avigliano (il più grande con circa 12 mila elettori), Senise, Sant'Arcangelo, Lagonegro, Francavilla in Sinni, Moliterno, Tolve, Filiano, Corleto Perticara, Acerenza, Castronuovo Sant'Andrea, Cersosimo e Carbone.

In provincia di Matera, oltre che nel capoluogo, si voterà anche in altri otto comuni: Montalbano Jonico, Tursi, Irsina, Salandra, Grottole, Accettura, San Giorgio Lucano e Craco.







Per il Referendum sono chiamati alle urne 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Per le Suppletive del Senato gli aventi diritto al voto sono 427.824 per la Sardegna (Collegio uninominale 03 Sassari) in 581 sezioni e 326.475 per il Veneto (Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona) in 393 sezioni.



Le elezioni regionali (in Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) interesseranno 18.471.692 elettori e un totale di 22.061 sezioni.



Le Amministrative si svolgeranno, invece, in 957 comuni, di cui 608 nelle regioni a statuto ordinario e 349 nelle regioni a statuto speciale: per un totale di 5.703.817 elettori alle urne e 6.756 sezioni.



Oggi i seggi saranno aperti fino alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi seguiranno gli scrutini delle suppletive, del referendum e delle regionali. Gli scrutini delle elezioni amministrative cominceranno alle ore 9 di martedì 22 settembre.











Il quesito sottoposto a referendum, come da decreto di indizione del presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, è il seguente:



«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n° 240 del 12 ottobre 2019?»