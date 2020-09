Tra il pomeriggio e la serata di oggi sono stati riscontrati altri tre casi di Covid 19. In particolare uno riguarda il Comune di Sarconi, e si trata di un cittadino marocchino che vive da tempo a Sarconi (rientrato da poche ore in Italia da paese extraeuropeo si è preventivamente posto in quarantena fiduciaria e al momento risulta asintomatico- I conviventi e i familiari sono in isolamento fiduciario e nei prossimi giorni saranno sottoposti a tampone); una infermiera materana in isolamento a Metaponto (il caso è riconducibile alla Rsa di Ginosa) e un operaio della Fca di melfi di Lavello.