La task force regionale comunica che nella giornata del 21 luglio sono stati processati 269 tamponi per la ricerca di contagio da covid 19. Di questi, 233 sono risultati negativi e 36 positivi.

I casi positivi riguardano:

1 cittadino di Moliterno (positività di rientro confermata in seconda istanza dal laboratorio del San Carlo di Potenza);







2 cittadini di nazionalità estera, provenienti da stato estero, che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata;

33 cittadini di nazionalità estera, che si trovano in isolamento in strutture dedicate in Basilicata.

Con questo aggiornamento i residenti in Basilicata attualmente positivi sono 3 e si trovano in isolamento domiciliare.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza sono ricoverate 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero e che per questo non rientrano nel totale dei lucani contagiati.





''Vi comunico che un cittadino extracomunitario, domiciliato in agro di Colobraro, ma fuori dal centro abitato, è stato riscontrato positivo al COVID-19- a comunicarlo il primo cittadino di Colobraro Andrea Bernardo'' ''L'interessato- continua il sindaco- ed il suo nucleo familiare sono giunti dall'estero nei giorni scorsi e subito sottoposti a tampone ed hanno rispettato scrupolosamente la quarantena, per cui non hanno avuto alcun contatto con cittadini di Colobraro. L'interessato sta bene ed è asintomatico. Comunque, con mia ordinanza n. 37, l'intero nucleo familiare è stato sottoposto a quarantena obbligatoria presso la propria abitazione per 14 giorni, ove verrá monitorato dal sistema sanitario. Come vedete, non bisogna mai abbassare la guardia, per cui vi invito alla responsabilità e a continuare a rispettare le regole (soprattutto distanziamento, mascherine al chiuso e igiene mani)''.







Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 372 guariti; 2 persone di nazionalità estera ricoverate all’Ospedale ‘San Carlo’, 2 persone di nazionalità estera che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata; 36 cittadini stranieri in isolamento in strutture dedicate in Basilicata; 1 cittadino lucano in isolamento in Basilicata ma sottoposto a tampone e residente in Emilia Romagna.





Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 44.793 tamponi, di cui 44.330 risultati negativi.