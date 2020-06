“Non siamo disposti ad accettare che un diritto costituzionale venga compresso, negato o intralciato”.

Così Maurizio Bolognetti, durante una diretta Facebook, ha introdotto una discussione su una questione che ha bollato come “indecente manfrina”.

Il Comune di Potenza, per il sit-in previsto per giovedì prossimo, ha chiesto all’esponente radicale e giornalista di acquistare 2 marche da bollo, per complessivi 32 euro, per inoltrare la richiesta di occupazione del suolo pubblico.

“La tassa sulla democrazia”, l’ha definita Bolognetti. ‘’Ma- dice- magari il problema fosse solo questo’’.

“Ho un cartello e un megafono, per cui il suolo occupato sarà quello su cui staranno i miei piedi – ha proseguito – Ma non solo avrei dovuto acquistare le marche da bollo, ma anche farmi 130 km per portargliele. Già ai tempi del sindaco Santarsiero si tentò di negare l’occupazione del suolo in occasione del referendum, ma poi addivenne a miti consigli. Nel 2008 mi voleva cacciare dalla Basilicata e nel 2013 pretendeva i soldi dal Comitato referendario”.

“Ma per manifestazioni politiche – sottolinea ancora – non è previsto alcun pagamento e, quando l’ho fatto presente, la solerte funzionaria ha invocato l’Agenzia delle Entrate. Dopodiché, ho dovuto richiamare la Digos. Si stava intralciando un diritto costituzionale, laddove per la Questura non sussisteva alcun problema”.

Ma poi, via Pec, il giornalista ha ricevuto la comunicazione dal Comune di Potenza che lo informava che non era più necessario versare le 32 euro per manifestare.

“E per questo mi avete fatto perdere 4 ore?”, si è chiesto Bolognetti. “Ma la domanda è sempre la stessa, ovvero: se non fossi stato la testa dura che sono, questa storia come sarebbe finita? Avrei mai potuto tollerare un atteggiamento vessatorio del genere e accettare un precedente, che oggi vale per me e domani sarebbe valso per tutti?”.

“Con questa storia del Covid accadono cose che nulla hanno a che vedere con l’emergenza sanitaria e per manifestazioni politiche non bisogna chiedere soldi. A questo punto – ironizza il giornalista, sulla richiesta di occupazione di suolo pubblico – credo che vorranno mettermi in un recinto, perché se mai dovessi fare un passo oltre i metri quadrati che mi hanno assegnato qualcuno potrebbe dispiacersene”.

Bolognetti, in una successiva diretta, ha chiesto cosa ne pensassero della vicenda anche il governatore Vito Bardi, il sindaco di Potenza Mario Guarente ed i ministri Speranza e Lamorgese.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it