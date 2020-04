NEWS BREVI

17/04/2020 - Sospensione idrica a Tito Tito: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:15 di oggi fino al termine dei lavori. TITO: Via Berlinguer e Contrada Campi 16/04/2020 - Sospensioni idriche Craco: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:30 alle ore 11:30 salvo imprevisti.



Viggiano: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:45 di oggi fino al termine dei lavori. VIGGIANO: Contrade Case Rosse, Cotura, S.Salvatore, Salicaro e zone limitrofe.



Tito: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi fino al termine dei lavori. TITO: Via San Vito. 15/04/2020 - Sospensione idrica a Rionero in Vulture Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:45 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Via Madonna del Carmine e zone limitrofe.



Rionero in Vulture: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 01:15 di oggi fino al termine dei lavori. RIONERO IN VULTURE: Vico III° Trappeti Largo Trappeti e zone limitrofe.





EDITORIALE Pandemia: lista aggiornabile delle cose che vorrei che imparassimo

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito 1) La salute è la cosa più importante. Essa non si può e non si deve barattare con niente, con il ‘’progresso’’, con lo ‘’sviluppo economico’’, con il lavoro. Strettamente collegato alla salute di tutti è, ovviamente, il benessere dell’ambiente.



2) L’inquilino originario, il primo, del grande condominio-mondo non è l’uomo. E’ la natura. L’uomo non solo è arrivato dopo ma ha preso il sopravvento diventando il secondino di una cella che, man mano, egl...-->continua