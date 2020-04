NEWS BREVI

16/04/2020 - Sospensioni idriche Craco: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:30 alle ore 11:30 salvo imprevisti.



Viggiano: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:45 di oggi fino al termine dei lavori. VIGGIANO: Contrade Case Rosse, Cotura, S.Salvatore, Salicaro e zone limitrofe.



Tito: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi fino al termine dei lavori. TITO: Via San Vito. 15/04/2020 - Sospensione idrica a Rionero in Vulture Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:45 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Via Madonna del Carmine e zone limitrofe.



Rionero in Vulture: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 01:15 di oggi fino al termine dei lavori. RIONERO IN VULTURE: Vico III° Trappeti Largo Trappeti e zone limitrofe.





11/04/2020 - Emergenza Coronavirus, Bardi emana l’ordinanza n. 17 Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato l’ordinanza n. 17 dell’11 aprile 2020.

In particolare, l’ordinanza conferma e proroga fino al 3 maggio 2020 le ordinanze regionali già adottate contenenti ulteriori misure restrittive rispetto a quelle disposte dallo Stato, per evitare la diffusione del Covid-19.

L’ordinanza è pubblicata sul Bur speciale n. 35 e sul sito istituzionale della Regione Basilicata.





EDITORIALE I segni della Pasqua, in questi giorni di morte

di don Marcello Cozzi di don Marcello Cozzi Avviene tutto di notte, nel silenzio della notte, nel buio della notte, nelle solitudini della notte.

Avviene mentre intorno tutto parla di morte, quando il dolore per i progetti spezzati supera di gran lunga l’umana necessità di dover ricominciare daccapo, quando la rassegnazione ha preso il sopravvento e ci si chiede sconsolati dove trovare la forza per riprendere il cammino.

Avviene quando la nostalgia per ciò che è stato, non fa guardare avanti,...-->continua