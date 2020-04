Sarà l’albergo ‘’Le Rose’’ di piazza Plebiscito la struttura, a Corleto, individuata ‘’per la quarantena di eventuali persone per cui non vi è la possibilità della quarantena fiduciaria domiciliare così come richiesto

dall’Ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata’’. E’ riportato questo nella delibera di giunta comunale di Corleto Perticara dello scorso 31 marzo. Si chiude, dunque, una vicenda che avevamo raccontato nei giorni scorsi e che aveva alimentato non poche discussioni nella cittadina lucana. Tutto era cominciato quando il sindaco, Antonio Massari, aveva dichiarato in un videomessaggio sui social, dopo una nuova interlocuzione con la multinazionale Total, che ‘il cento per cento delle richieste avanzate dall’amministrazione comunale sono state evase” . In particolare “sarà completamente finanziato da Total l’arredo e quanto altro occorra per il sito individuato dall’amministrazione comunale della scuola ‘Lacava’, affinché possa fungere da filtro per coloro i quali ulteriormente, e ci auguriamo di no, ritrovati positivi, possano avere la necessità di essere ospitati per evitare il diffondersi del contagio. Sta per iniziare un sopralluogo - aveva detto poi il sindaco- con rappresentanti della Total, dell’ufficio tecnico comunale e con i medici di famiglia del paese. Servirà ad individuare ciò che occorre per rendere questo sito fruibile ad eventuali emergenze”. Per questo avevamo contattato la dirigente scolastica Filomena Maresca che ci aveva detto di non essere stata informata preventivamente né coinvolta in tale eventuale decisione ed anche l’opposizione, con una nota, si era detta contrariata.



