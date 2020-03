Qualche giorno fa avevamo anticipato che le sue condizioni erano in netto miglioramento e che era in attesa che gli facessero i tamponi, e proprio questa sera è arrivata la notizia della guarigione del primo paziente lucano risultato positivo al Coronavirus il 2 marzo scorso.

Si tratta del 46enne di Trecchina, che era rientrato da Brescia dove era stato per un intervento chirurgico.

“Finalmente possiamo dare la bella notizia”, ci ha detto il sindaco Ludovico Iannotti.

“I primi giorni erano stati abbastanza complicati – ha aggiunto Iannotti – perché era il primo caso in Basilicata e dovevamo capire bene come comportarci. Poi c’era anche il problema di comprendere quale sarebbe stata la reazione della gente. Nei giorni successivi, più che nel paese, il problema lo hanno vissuto i nostri abitanti considerati in giro come degli untori. Dopodiché, anche per l’aumento di casi in tutta la Regione, devo dire che la situazione si è normalizzata. Adesso, finalmente, siamo usciti da questo incubo. Dobbiamo dare grande merito al ragazzo, che si era immediatamente isolato dando prova di grande senso civico”.

Dopo il paziente di Matera, trattato con il tocilizumab, e il docente Unibas, si tratta della terza guarigione accertata in Basilicata.



