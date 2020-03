Continua a salire il conto dei pazienti Covid in Basilicata che, dopo gli ultimi due di Policoro, registra un nuovo caso a Pisticci che fa salire il conto dei contagiati a 130.

La notizia è stata data dalla sindaca Viviana Verri, che ha parlato di “un cittadino residente nella frazione Tinchi, ricoverato all’Ospedale di Matera e le cui condizioni sono al momento stazionarie”.

Il tampone è stato effettuato ieri: “Siamo in contatto con la sua famiglia e con quella del contagiato ricoverato di Marconia, che sta migliorando e non ha più la febbre, e la situazione è sotto controllo ed i suoi familiari sono risultati negativi”.

“Ho espresso il mio disappunto circa la nota di Bardi – ha aggiunto la prima cittadina – perché credo sia sacrosanto dovere dei sindaci quello di informare i cittadini. Per questo continuo ad informarvi. Noi siamo un anello fondamentale di questa catena informativa, che non sempre risulta efficace e ce ne siamo resi conto anche con questa comunicazione, avvenuta con un giorno di ritardo e dopo che ho insistentemente contattato anche i vertici della Task Force, richiedendo che ci fosse una comunicazione ufficiale per adottare i provvedimenti prescritti”.

“Il nostro ruolo è fondamentale, siamo quelli che conoscono il territorio, di cui siamo l’autorità sanitaria, e che possono fornire un valido supporto nella gestione dell’emergenza. Per questo riteniamo che la nostra voce non debba essere silenziata, ma anzi si debba alzare ancora di più. Continueremo ad informarvi, ma lo faremo solo sulla scorta di certezze”.

“Sull’Ospedale di Tinchi – conclude Verri – ho letto con dispiacere le dichiarazioni dall’assessore Regionale, che non lo ritiene idoneo per l’emergenza nonostante ci fossero elementi per valutare la concreta utilizzabilità di questa struttura. Pare lo si sia stabilito dopo un sopralluogo di alcuni tecnici, ma noi non la pensiamo così e proseguiremo in questa battaglia, che prescinde dal colore politico, affinché la struttura di Tinchi venga utilizzata a supporto degli Ospedali maggiori nella gestione di questa emergenza”.



