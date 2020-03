NEWS BREVI

7/03/2020 - Emergenza Coronavirus, Task Force: raccolti 36 tamponi Sono 36 i tamponi giunti oggi dalle province di Potenza e Matera. L’analisi è iniziata nel pomeriggio. I risultati verranno resi noti nella mattinata di domani.Ieri al Numero Verde istituito dalla Regione Basilicata per l’emergenza coronavirus sono arrivate 462 chiamate, il numero più alto registrato in una giornata.E’ in fase di completamento il montaggio delle tende per il pre-triage presso le case circondariali di Potenza, Matera e Melfi, a supporto delle attività di prevenzione degli istituti penitenziari lucani. 6/03/2020 - Coronavirus: stop pubblico in tre musei Il museo archeologico provinciale e la pinacoteca provinciale di Potenza e il museo di storia naturale del Vulture "resteranno chiusi al pubblico" a tempo indeterminato.

Lo ha deciso la Provincia di Potenza, "a seguito delle disposizioni emesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di salute pubblica". 6/03/2020 - Sospensione idrica a Marsico Nuovo Marsico Nuovo: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:45 di oggi fino al termine dei lavori. MARSICO NUOVO: Contrade Acqua Capano, Pagliarone e zone limitrofe

EDITORIALE Sospendete il campionato di Eccellenza:per il lutto e per una umana riflessione

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Forse ancora non abbiamo capito bene quello che è accaduto domenica scorsa davanti al piazzale della Ferrovia dismessa di Vaglio Scalo. E non mi riferisco alla dinamica dei fatti, spiegata senza troppi giri di parole dal Procuratore, dal Questore e da chi ha indagato e sta indagando.

Forse ancora, però, non abbiamo compreso bene la portata di quanto accaduto. L’assurdità di questa tragedia che ha nomi e cognomi e, tra questi, forse ‘’Calcio’’ è uno di qu...-->continua