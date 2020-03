Furto con scasso alla macchinette per emissioni di biglietti di Trenitalia: è successo la scorsa notte allo scalo Ferrandina-Matera. A segnalarlo, sui social, è il Bascalo Tipico Cafè che si trova proprio nella stazione. “Si tratta della seconda volta- si legge- in quanto era già accaduto esattamente un mese fa. Sono andate distrutte 2 emettitrici di titoli di viaggio del valore all'incirca di 30.000€ ciascuna a fronte di un bottino che si dovrebbe aggirare a poco più di un decimo del valore delle 2 macchinette. Fortunatamente in entrambe le occasioni non siamo stati oggetto dei malviventi, anche perché non vendiamo né tabacchi né gratta e vinci. Il rischio che la stazione di Ferrandina-scalo Matera ripiombi nell'oblio e nel degrado è elevatissimo. Con molta probabilità le macchinette distrette non verranno sostituite da Trenitalia e verrà a mancare un altro piccolo ma utile servizio. Come quello deciso qualche giorno fa di tenere aperti i bagni solo per 3 ore al giorno in corrispondenza della presenza del personale delle pulizie. La Fondazione Matera-Basilicata 2019 ci ha permesso di riaprire ma restare aperti con la prospettiva di una situazione involutiva e con l'aggiunta dell'emergenza coronavirus sarà quasi impossibile. Servono interventi rapidi e strutturali, in modo da riqualificare questo scalo e scongiurare che questo luogo diventi preda di criminalità e degrado”.





