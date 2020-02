Dall’ultima circolare emanata dal Ministero della Salute risulta che la Basilicata, come il Molise, non dispone di laboratori in grado di effettuare la diagnosi molecolare sui campioni clinici respiratori, secondo protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Abbiamo chiesto all’assessore Regionale alla Salute Rocco Leone se questa eventualità può comportare dei ritardi nelle diagnosi. “Assolutamente no – ci ha risposto Leone – perché con i nuovi kit, che dovrebbero essere disponibili da domani, non servono laboratori ed i risultati si avranno nel giro di un paio d’ore”.

Leone ci ha anche detto che, finora, “i 15 tamponi effettuati in Basilicata sono risultati tutti negativi, compresi quelli dei 3 turisti di Matera”.

Nella circolare si legge che negli ultimi giorni si osserva un leggera flessione nella curva epidemica relativa ai casi confermati in Cina di Covid-19 (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

“Tuttavia, secondo uno degli scenari possibili delineati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), non è escluso che il numero dei casi individuati in Europa possa aumentare rapidamente nei prossimi giorni e settimane, inizialmente con trasmissione locale sostenuta localizzata, e, qualora le misure di contenimento non risultassero sufficienti, poi diffusa con una crescente pressione sul sistema sanitario”.

Scenario che non stupisce in quanto sembra davvero strano che, nel vecchio continente, ad essere interessata dal fenomeno con queste proporzioni possa essere solo l’Italia.

“Il paziente definito sintomatico – prosegue il documento – presenta una temperatura di “37,5°C; mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia simil-influenzale/simil COVID-19/polmonite”.

Un caso sospetto si identifica con un’infezione respiratoria acuta e l’insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea.

In caso di contagio confermato, bisogna rimanere in isolamento fino alla guarigione clinica che dovrebbe essere supportata da assenza di sintomi e tampone naso-faringeo ripetuto due volte a distanza di 24 ore e risultati negativi per presenza di SARS-CoV-2 prima della dimissione ospedaliera.



I dati aggionrati dalla Protezione Civile a questa sera alle ore 18 - Sono 322 le persone contagiate dal nuovo coronavirus Sars-CoV-2 in Italia. Di queste 10 persone sono decedute e 1 persona è guarita.

Questi i dati ufficiali comunicati oggi nella conferenza delle ore 18 dal Commissario per l'emergenza della Protezione civile, Angelo Borrelli.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 114, 35 sono in terapia intensiva, mentre 162 si trovano in isolamento domiciliare.

Ad oggi sono stati effettuati oltre 8.600 tamponi sulla popolazione.



Nelle singole Regioni il numero di contagiati è il seguente:



Regione Lombardia: 240

Regione Veneto: 43

Regione Emilia Romagna: 26

Regione Piemonte:3

Lazio: 3 (i 2 turisti cinesi e il ricercatore dimesso)

Toscana: 2

Sicilia: 3

Liguria: 1

Provincia Autonoma di Bolzano: 1



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it



Per l'emergenza relativa al coronavirus, indichiamo i numeri telefonici messi a disposizione dalle aziende sanitarie ASP e ASM.

Per il territorio della provincia di Matera e della competenza della ASM:

- Dott. Stigliano: 335.5334255;

- Dott. Citro: 335.533488;

- Dott. Chieco: 0835.253613;

- Dott. Annona: 329.5832620.

Per il territorio della provincia di Potenza e della competenza della ASP:

- P.D. Chiaromonte : 0973.641233;

- P.D. Lauria: 0973.621421;

- P.D. Venosa: 0972.39378

- Dott. D’Elisa Michele: 334.6640695