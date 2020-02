I cittadini di Sant’Angelo Le Fratte che hanno aderito all’Associazione EHPA Basilicata hanno inviato una richiesta scritta indirizzata al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi per chiedere un’ordinanza di sospensione in autotutela delle attività di combustione delle biomasse dell’impianto denominato Tan Pallets International Lucania. Come si legge nella richiesta ‘già nel corso del 2019 era stata realizzata una raccolta ‘’di 700 firme che chiedevano la trasparenza sugli atti amministrativi e sulle conseguenze sotto il profilo della salute pubblica e dell’ambiente rispetto all’entrata in funzione dell’impianto denominato Tan Pallets International Lucania. Inoltre, sono stati realizzati diversi incontri pubblici, e prodotte informative all’ autorità giudiziaria nelle quali si è chiesto di verificare se il procedimento eseguito per la concessione delle autorizzazioni fosse stato corretto, e se l’Azienda avesse rispettato le condizioni imposte nell’autorizzazione’’. Oggi si chiede che Bardi emetta ‘’ordinanza di sospensione in autotutela delle attività di combustione delle biomasse, per fuoriuscite costanti di odori polveri e fumi molesti che entrano sin dentro le abitazioni dei cittadini di Sant’Angelo Le Fratte. L’Associazione EHPA non sa se dette fuoriuscite di odori molesti siano dovute al mancato rispetto di tutte le leggi in materia di salute pubblica e di rispetto dell’ ambiente. Noi come cittadini e come Associazione non siamo tenuti ad accertare tutto ciò, anzi il Testo Unico sull’Ambiente D.lgs 152/2006 inverte l’onere della prova. Non siamo noi a dover dimostrare che la Tan Pallets inquina è la Tan Pallets che deve dimostrare di non essere lei la fonte di disagio e di inquinamento. Apprezziamo lo sforzo posto in essere dalla Regione Basilicata, con l’invio di centraline mobili di rilevazione sulla qualità dell’aria. Tuttavia la fonte di inquinamento e di emissione di odori molesti non è mutata. L’unico periodo infatti di assenza di cattivi odori e di emissioni di polveri è legata ai periodi di chiusura dell’attività. In alternativa alla sospensione dell’autorizzazione, poiché ad oggi il cattivo odore persiste, le ceneri e le polveri continuano a depositarsi copiose sulle auto in sosta, sui terrazzi, sulla biancheria stesa ad asciugare e, con esse, in aggiunta le polveri sottili PM10 – PM5 e PM2.5; ove il Governatore della Regione Basilicata, non dovesse ritenere sufficiente la violazione delle prescrizioni per poter sospendere l’Attività inquinante della Tan Pallets; i cittadini di Sant’Angelo Le Fratte e l’Associazione Ehpa per la salute e l’Ambiente di Basilicata;

che si possa accedere alla procedura di Valutazione di Impatto Sanitario, non legata ai MW prodotti dall’attività, ma per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell’autorizzazione, ovvero l’azienda è tenuta a produrre senza l’emissione di odori molesti. Nel caso specifico, gli odori sono accompagnati anche da fumi e polveri nocive, il tutto ad altezza uomo. Detto screening di Valutazione Impatto Sanitario, deve essere svolto dalla Regione Basilicata, attraverso il Dipartimento Salute, Sicurezza e solidarietà Sociale, perché i cittadini della Valle del Melandro, residenti nel centro abitato di Sant’Angelo Le Fratte raggiunti da detti polveri ed odori molesti, iniziano ad avvertire problemi alle vie respiratorie ed alla pelle per assorbimento dermico’’.