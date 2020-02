I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, questo pomeriggio poco prima delle ore 15.00, sono intervenuti in via Verrastro ad Avigliano. Il loro intervento si è reso necessario perchè non si riusciva ad avere notizie delle due persone che si trovavano all'interno dell'abitazione, due coniugi cinquantenni, medici toscani periodicamente in Basilicata per effettuare visite. L'allarme sarebbe stato lanciato proprio perchè non si sono presentanti sul posto di lavoro. I sanitari del 118, intervenuti, avevano necessità di entrare nell'appartamento. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente con una autopompa e giunti sul posto hanno aperto la porta di ingresso permettendo al personale sanitario di prestare soccorso.

All’interno la coppia era priva di sensi, durante le operazioni di soccorso, i Vigili del

fuoco hanno effettuato verifiche all’interno dei locali per individuare eventuali cause del malore, molto probabilmente per monossido di carbonio.

Sul posto Carabinieri e personale sanitario (118).

I coniugi sono stati trasportati in eliambulanza a Potenza e sono ricoverati in rianimazione.







lasiritide.it