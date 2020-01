Sono stati ammessi a finanziamento, con le risorse del PON Legalità, 55 nuovi progetti per l'accoglienza e l'integrazione/inclusione di migranti, per un totale di oltre 24 milioni. Di questi 1,5 milioni sono destinati alla Basilicata.

I progetti rientrano tra quelli previsti dall'Asse 7 - Linea di azione 7.1.1, relative al recupero, adeguamento e rifunzionalizzazione di beni pubblici, anche confiscati alla criminalità organizzata, da destinare a strutture per l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati regolari, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria nei comuni delle regioni meno sviluppate alle quali il PON si rivolge (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), cioè quelle nelle quali i fenomeni di criminalità frenano in modo significativo lo sviluppo socio-economico del territorio.

Nella sezione "Progetti" dello stesso sito dati e informazioni sui progetti ammessi a finanziamento, sulle dotazioni complessive per ognuna delle 7 assi e sulle risorse assegnate ai progetti per asse a valere sulle risorse del PON legalità 2014-2020, che conta su una dotazione finanziaria complessiva di 610.333.334 euro, dei quali 447,250 milioni di euro di sostegno europeo e 163.083.334 euro di finanziamento nazionale.

I Progetti ammessi in Basilicata

Miglioramento dell'accoglienza e dell'integrazione a San Severino lucano € 287.983,18

Progetto per la realizzazione di un centro culturale di aggregazione sociale sito nel comune di Palazzo San Gervasio Pon legalità 2014-2020 - asse 7 .azione 7.1.1. del comune di Palazzo San Gervasio per valore di €500.000

“CEFOMI” centro formazione migranti del comune di Latronico per un valore di € 476.000

Recupero ed adeguamento del centro sociale da destinare a strutture per accoglienza ed integrazione degli immigrati regolari nel comune di San Fele per un valore di € 210.000



