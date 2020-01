La dinamica delle assunzioni dei giovani under 30 nei primi 9 mesi del 2019 mostra una maggior crescita per l’apprendistato che in Basilicata segna un più 26,5% con una performance che colloca la nostra regione al primo posto. A segnalarlo è il Centro Studi Confartigianato precisando che tuttavia il peso delle assunzioni di giovani under 30 sul totale delle assunzioni degli under 30 in Basilicata è pari al 7,9%, testimoniando un potenziale ancora da esprimere.

“E' la conferma – commenta Rosa Gentile, presidente Confartigianato Matera e dirigente nazionale – che il mercato del lavoro giovanile poggia in buona parte sulla crescita delle assunzioni in apprendistato che rimane superiore a quella delle assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni. In relazione a questo importante istituto, che rappresenta uno strumento di ingresso qualificato nel mondo del lavoro, va ricordata – aggiunge- l'approvazione da parte della Commissione Bilancio del Senato dell'emendamento sollecitato da Confartigianato che reintroduce per il 2020 lo sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato di primo livello (riguardante i minori) effettuate da imprese fino a 9 dipendenti, e che ha trovato conferma nel testo della legge di bilancio”.

ll segmento giovanile del mercato del lavoro in Italia – sottolinea Confartigianato - è caratterizzato da una bassa integrazione tra occupazione e formazione scolastica. L’incidenza dei giovani under 30 occupati e in formazione in Italia si limita al 4,2% mentre in Germania, dove vigeil regime duale di formazione e lavoro, quasi un giovane occupato su quattro (23,6%) è impegnato in attività formative.

Un canale importante di accesso al mercato del lavoro dei giovani che integra formazione e occupazione è rappresentato dall’apprendistato, istituto contrattuale tipico dell’artigianato: un apprendista su quattro (25,7%) è assunto nelle imprese artigiane e il rapporto tra posizioni in apprendistato e dipendenti è pari all’8,5% nelle imprese artigiane, circa tre volte il 2,9% rilevato nelle imprese non artigiane.