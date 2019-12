NEWS BREVI

31/12/2019 - SOSPENSIONI IDRICHE Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 09:30 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: C.da San Luca Branca e zone limitrofe.



Ruvo del Monte: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 11:30 alle ore 13:30 di oggi salvo imprevisti. RUVO DEL MONTE: Parte alta abitato potrebbe subire cali di pressione e/o mancanza erogazione idrica.

30/12/2019 - Coppa Italia Eccellenza: cambio orario Al fine di assecondare la richiesta avanzata dalle società C.S. Vultur 1921 e Lavello, sentite anche la Questura di Potenza e la società Potenza calcio, codesto Comitato ha deciso, in accordo con i suddetti soggetti, di posticipare l’orario d’inizio della finale di coppa Italia regionale di Eccellenza “Gian Franco Lupo” alle ore 19 del 2 gennaio prossimo. 29/12/2019 - Presepe Vivente Sant'Angelo di Avigliano rinviato al 4 gennaio Sant'Angelo di Avigliano, la Parrocchia Santa Maria del Carmelo vi comunica che, vista la situazione meteo di stamane e vista la criticità delle strade interessate dalla manifestazione, l'evento in programma per oggi 29 dicembre è stato posticipato a sabato 4 gennaio rispettando lo stesso programma. EDITORIALE Il fuoco del ghetto illumini le nostre coscienze

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Nessuno di noi dovrà più tornare indietro da quanto accaduto ieri. Nessuno di noi dovrà poter cancellare il capitolo nero marchiato col fuoco del ghetto della Felandina di Metaponto. Non che di vergogna e di indecenza prima di ieri non ce ne fossero abbastanza. Ma forse si doveva arrivare alla morte di una povera donna nigeriana resa irriconoscibile dal fuoco di un’alba lucana per accenderne un altro, di fuoco: quello dell’indignazione attiva, della coscienz...-->continua