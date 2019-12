Il Comune di Rotonda ha ottenuto un nuovo finanziamento dal “Gal La Cittadella del Sapere” di quasi 40 mila euro per “migliorare la fruibilità del territorio ed, in particolare,

del centro storico”, attraverso la realizzazione di servizi altamente tecnologici “tali da agevolarne la visita, la conoscenza e la fruizione di questa parte del territorio in favore dei cittadini e dei turisti”.

Il progetto esecutivo, se funzionerà come si spera, sicuramente potrà essere utile ai visitatori ma un po’ meno agli abitanti essendo ormai il centro storico la zona meno popolosa del paese. È stato denominato "miglioramento accessibilità percorso centro storico mediante implementazione di strumentazione telematica", ed è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 39.999,99, di cui 32.258,06 per lavori e forniture di beni e servizi e 7.741,93 euro per somme a disposizione dell'Amministrazione.

In base allo schema approvato dalla Giunta Comunale, è prevista la fornitura di beni e servizi per una spesa di 28 mila euro, cui aggiungere l’IVA al 22%, “per la realizzazione e installazione di un smartwall dotato di hot spot Wi-Fi e di centralina elettronica per il collegamento dei dispositivi”; “per la realizzazione di 8 pannelli esplicativi (metri 2,00 x 1,00); per la realizzazione di un percorso audio guida e di un sistema di narrazione dei siti turistici individuati nel centro storico”.

Il costo complessivo dell’intervento sarà di 34 mila 160 euro ed è stato affidato ad un operatore di Salandra.

Lo scorso mese di marzo, sempre attraverso fondi Gal, nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele III, era stato installato un “Totem Multimediale”: il progetto prevedeva anche la fornitura di una serie di pannelli informativi e di chioschi in legno.

Il Totem (che in Basilicata è come le frane, in pratica ce n’è uno in ogni Comune) monta uno schermo touch-screen, all’interno del quale si possono trovare tante informazioni utili ai turisti.

Il marchingegno era costato poco più di 4 mila e 500 euro, tuttavia, la lentezza del sistema operativo, le difficili condizioni di visibilità alla luce del sole, oltre all’assenza di un’adeguata connessione wifi, lo hanno reso sostanzialmente inutile.

Proprio in tema di wifi, la copertura completata alla fine del 2016 prevedeva un circuito che avrebbe dovuto abbracciare la zona intorno alla Piazza principale (punto in cui sarebbe fondamentale), e antistante il Palazzo di Città ed al rione Pietro Nenni. La banda era stata regolata in via sperimentale a 1 mega, con download fino a 60 minuti al giorno per ogni utente: ma l’iniziativa, per usare un eufemismo, non ha avuto fortuna.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it