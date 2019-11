I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Melfi hanno portato a termine un'importante operazione di servizio antidroga, nell'ambito di specifici servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Potenza, che ha consentito di arrestare, in flagranza di reato, tre ventenni di Lavello, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari hanno fermato i tre giovani mentre viaggiano a bordo di un'autovettura in una zona periferica di Lavello.

Nel corso del controllo i Carabinieri, accortisi che uno degli occupanti stava tentando di nascondere un involucro, gli hanno intimato di consegnarlo, constatando che si trattava di un panetto di “hashish” del peso di 60 grammi.

Gli operanti hanno, quindi, proceduto ad un'approfondita perquisizione personale e veicolare, accertando che lo stesso giovane aveva occultato, sulla sua persona, anche un pacchetto di sigarette contenente 24 grammi della stessa droga, già suddivisa in 16 dosi. Nell'abitacolo dell'autovettura, inoltre, sono stati recuperati altri 27 grammi di “hashish”, suddivisi in quattro pezzi, un bilancino di precisione ed un portafogli contenente oltre 100 euro in banconote di piccolo taglio, presunto provento dell'attività di spaccio.

Le perquisizioni sono state poi estese anche alle abitazioni dei giovani e, in due di queste, sono stati recuperati, rispettivamente, un altro panetto da 100 grammi di “hashish” e 4 pezzi della stessa sostanza stupefacente, per ulteriori 24 grammi complessivi.

I tre ragazzi, pertanto, sono stati tratti in arresto.

L'operazione di servizio è da inquadrare tra le attività d'istituto destinate ad assicurare un efficace controllo del territorio, nella fattispecie il contrasto al fenomeno della droga, azione che i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno intensificando, coinvolgendo i presidi territoriali, quali i Comandi di Compagnia e Stazione.