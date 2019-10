Venerdì prossimo il direttore generale dell’Asp Lorenzo Bochicchio incontrerà Alberico Gentile, commissario straordinario in carica al Comune di Senise, per discutere della questione “Casa Salute”. La vicenda era stata oggetto, poche settimane fa, di una missiva inviata ad Asp e Regione Basilicata dallo stesso Gentile, per dei lavori ancora non effettuati e che consentiranno alla struttura, data in permuta dal Comune all’Asp, di ospitare tutti i servizi sanitari locali.

“Dobbiamo valutare insieme – ci ha detto Bochicchio – le condizioni di fattibilità dell’intervento che è più articolato di quanto si pensi. La regione ha erogato un finanziamento di circa 2 milioni e 400 mila euro e stiamo lavorando alacremente per capire quale sia il computo metrico definitivo, per capire se il finanziamento sia o meno sufficiente a garantire il completamento dell’opera. Diversamente, avremo la necessità di reperire ulteriori finanziamenti. Vorremmo partire con i lavori avendo la certezza che le risorse disponibili siano sufficienti all’ultimazione onde evitare di essere costretti a fermarci”.

“Questo sarà il tema della discussione – aggiunge Bochicchio, inoltre quella zona è particolare in quanto è classificata in area “R3”, che necessita di approfondimenti di natura geologica per cui dovremmo strutturare il percorso in maniera corretta, appunto, per portarlo a compimento”. A proposito di indagini geologiche proprio su richiesta dellAsp il Comune di Senise ha già stilato una relazione idrogeologica. Lo conferma il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Senise Bernardino Filardi. “Probabilmente proprio sulla base di quella relazione- dice- hanno proceduto a fare l’alienazione del bene. E’ stata chiesta l’alienazione alla Regione Basilicata che, con delibera, li ha autorizzati e l’iter è andato avanti. Quindi è un passaggio già consumato”.

Se i lavori della futura “Casa della Salute” non termineranno entro il 31 dicembre del 2020, il Comune pretenderà che l’Asl paghi il canone di affitto mensile.





Gianfranco Aurilio

Mariapaola Vergallito