Se entro la fine del 2020 non si sarà definita la questione legata all’immobile che dovrebbe ospitare la futura Casa della Salute a Senise, il Comune richiederà il pagamento del canone di affitto mensile: dice sostanzialmente questo la missiva che il commissario straordinario del Comune di Senise Alberico Gentile ha inviato ai vertici sanitari della Regione Basilicata e dell’ASP. Al centro della discussione è l’edificio grezzo situato in via Aldo Moro a Senise. Si tratta dell’edificio in costruzione realizzato negli anni Ottanta per ospitare un istituto scolastico e mai completato. L’edificio era stato diverse volte oggetto di progetti di riqualificazione. Fino ad un finanziamento della Regione Basilicata per riqualificare la struttura e trasferirla nelle competenze dell’Azienda sanitaria affinché l’edificio diventi la ‘Casa della Salute’, vale a dire il luogo unico nel quale ospitare tutti i servizi sanitari già presenti a Senise in altre due strutture.

Il Comune, nel novembre del 2016, ne aveva autorizzato l’alienazione con altri due immobili di proprietà dell’A.S.P. di Potenza ubicati a Senise (quelli che attualmente ospitano gli ambulatori). La permuta degli immobili avrebbe comportato anche una differenza di conguaglio da corrispondere al Comune di Senise pari ad Euro 127.560,00 (già corrisposto prima della stipula dell'atto, ndr), pari alla differenza del valore di mercato degli immobili oggetto di permuta, calcolato dall’Agenzia del Territorio. Una somma che sarebbe dovuta arrivare al Comune solo al momento dell’avvenuto ed effettivo trasferimento della stessa somma dalla Regione all’ASP non potendo quest’ultima utilizzare fondi del proprio bilancio in anticipazione.

Nonostante sia trascorso oltre un anno (luglio 2018) dalla sottoscrizione dell’Atto di Permuta degli Immobili, ad oggi non è arrivato nessun progetto relativo alla Casa della Salute.

“E’ molto elevato il rischio di perenzione dei fondi- scrive Gentile- e lo stesso atto di permuta, già precedentemente sollecitato dal Responsabile del Settore Tecnico precisa che l’A.S.P. entro e non oltre il termine del 31/12/2020 dovrà procedere alla conclusione dei lavori per dar luogo il trasferimento dopo quella data, ed il Comune di Senise, ad oggi, proprietario degli immobili attualmente dai locali A.S.P. Potenza che sono ancora oggi occupati dagli Uffici del Distretto Sanitario e da altri Servizi allocati in ben due strutture, non potrà essere disponibile per l’utilizzo da parte dell’Ente proprietario; notevoli ritardi nella realizzazione dell’opera (finanziata dal 2013, cioè già da ben 6 anni) potrebbero far insorgere gravi inadempimenti rispetto agli indirizzi ed agli atti finora adottati dai rispettivi Enti (Regione e Comune), facendo sorgere in capo ai funzionari delle evidenti responsabilità di tipo amministrativo, e non solo”.

Per questo con la missiva è stato chiesto a Regione Basilicata e ASP di “comunicare i tempi necessari per realizzare la Casa della Salute come da atti già da tempo approvati dai rispettivi organi competenti , nonché a distanza di oltre un anno dalla sottoscrizione dell’atto di permuta abbondantemente , e tenendo conto del rischio di perenzione dei fondi, nonché dai tempi stabiliti negli atti amministrativi nonché dall’atto di permuta. Questo Comune, al termine di scadenza del 31/12/2020 sarà costretto a richiedere il pagamento del canone di affitto mensile”.



MpVerg

lasiritide.it