NEWS BREVI

11/09/2019 - Sospensione idrica 11 settembre 2019 Nova Siri: a causa di un guasto improvviso, è in corso la sospensione dell'erogazione idrica nelle contrade Pietra del Conte e Cerrolongo. Il ripristino è previsto al termine dei lavori di riparazione.

Montemurro: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in località Sorgie sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi fino al termine dei lavori.

Viggiano: a causa di un guasto all'impianto di sollevamento, potrebbero verificarsi cali di pressione o la sospensione dell'erogazione fino al termine dei lavori di riparazione. Potenza: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica sarà sospesa in parte di via Fonte Ceciliana, dalle ore 09:30 di oggi fino al termine dei lavori.

10/09/2019 - Comunicazione sospensione idrica oggi in Basilicata Rivello: a causa di un guasto improvviso, è in corso la sospensione dell'erogazione idrica nelle seguenti contrade: Vignale, Santa Margherita, Aradonica Crocifisso e Mascalcia. Il ripristino è previsto al termine di lavori di riparazione.

Matera: per consentire i lavori di collegamento della nuova rete idrica realizzata nell'ambito dei lavori di rifacimento stradale, nella giornata di domani, 11 settembre, l'erogazione dell'acqua potabile in via Alessandro Volta sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 17:00, salvo imprevisti.

Scanzano Jonico: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nel quartiere Santa Sofia resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Craco: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica a Craco Peschiera resterà sospesa fino alle ore 10:30 di oggi, salvo imprevisti. 9/09/2019 - San Carlo: riapre il reparto di neonatologia Dopo la chiusura avvenuta nello scorso mese di agosto per la mancanza di personale, è stato riaperta la neonatologia dell’Ospedale San Carlo di Potenza.

Lo ha fatto sapere l’Assessore alla Salute Rocco Leone, che ha anche informato circa una convenzione sottoscritta per il reperimento di nuove risorse umane provenienti da fuori Regioni.

Domani la questione verrà dibattuta in Consiglio Regionale.

EDITORIALE Il fuoco del ghetto illumini le nostre coscienze

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Nessuno di noi dovrà più tornare indietro da quanto accaduto ieri. Nessuno di noi dovrà poter cancellare il capitolo nero marchiato col fuoco del ghetto della Felandina di Metaponto. Non che di vergogna e di indecenza prima di ieri non ce ne fossero abbastanza. Ma forse si doveva arrivare alla morte di una povera donna nigeriana resa irriconoscibile dal fuoco di un’alba lucana per accenderne un altro, di fuoco: quello dell’indignazione attiva, della coscienz...-->continua