NEWS BREVI

11/07/2019 - Sospensione idrica oggi in Basilicata Venosa: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Gesualdo da Verona resterà sospesa fino alle ore 12:00, salvo imprevisti.

Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in viale Firenze e nelle zone limitrofe resterà sospesa fino alle ore 11:30 di oggi, salvo imprevisti. 10/07/2019 - Conferito incarico di Direttore Sanitario dell’Aor ‘San Carlo’ di Potenza Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, Dottor. Massimo Barresi, ha nominato oggi Direttore Sanitario il Dr. Rosario Sisto, Direttore della Struttura Organizzativa Complessa (SOC) “Distretto Tagliamento” dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria AAS5 “Friuli Occidentale” di Pordenone.

Subentra alla Dottoressa Angela Bellettieri, che ha svolto le funzioni di Direttore Sanitario in via temporanea.

L’Azienda ringrazia la Dottoressa Bellettieri per il contributo dato in questi mesi e porge gli auguri di buon lavoro al Dr. Sisto.

10/07/2019 - Sospensione idrica 10 luglio 2019 Policoro: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Mazzocchi (dall'angolo di via Agrigento all'angolo di via Latina) resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Francavilla in Sinni: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nella zona bassa dell'abitato, e nelle contrade Cerro Grosso e Csinale resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. EDITORIALE Buttate le quote rosa come i reggiseni negli anni Settanta

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Puttane. Sante. Streghe. Oche. Chi lo ha detto che alla donna, nei secoli, non sia stato ritagliato un ruolo, riservato un posto incasellato nell’angolino di un mosaico quasi tutto maschile? E non parlo solo del mondo cattolico, come la citazione iniziale farebbe pensare (Guy Bechtel, Le quattro donne di Dio). La donna non è mai veramente stata ‘donna’ e basta. Puttane. Sante. Streghe. Oche. E quote rosa. Nel 2018, in occasione del settantesimo anniversari...-->continua