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Pesistica olimpica, trionfo del Fitness One Club di Senise al 2° Turno Open

18/03/2026



Grande risultato per il Fitness One Club Sport Center di Senise, che conquista il primo posto al 2° Turno Open di Pesistica Olimpica, disputato il 15 marzo a Matera. Alla competizione hanno preso parte quattro società lucane specializzate nella disciplina: oltre al team vincitore, il Kynesilab Sport Center di Venosa, lOmega Strength di Matera e il Bull Box di Potenza.

La gara è stata diretta dal delegato regionale FIPE Basilicata, Gaetano Martiriggiani, e ha visto unottima partecipazione di atleti, in particolare tra i più giovani.

A distinguersi per il team di Senise sono stati Rocco Gallo, categoria Under 13, con un totale di 67 kg, e Giuseppe Gallo, categoria Lift for Fun 10, con 34 kg complessivi. Ottima prova anche per latleta femminile Maddalena Amendolara, categoria seniores 60 kg, che ha totalizzato 70 kg.


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