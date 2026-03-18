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|Pesistica olimpica, trionfo del Fitness One Club di Senise al 2° Turno Open
18/03/2026
|Grande risultato per il Fitness One Club Sport Center di Senise, che conquista il primo posto al 2° Turno Open di Pesistica Olimpica, disputato il 15 marzo a Matera. Alla competizione hanno preso parte quattro società lucane specializzate nella disciplina: oltre al team vincitore, il Kynesilab Sport Center di Venosa, lOmega Strength di Matera e il Bull Box di Potenza.
La gara è stata diretta dal delegato regionale FIPE Basilicata, Gaetano Martiriggiani, e ha visto unottima partecipazione di atleti, in particolare tra i più giovani.
A distinguersi per il team di Senise sono stati Rocco Gallo, categoria Under 13, con un totale di 67 kg, e Giuseppe Gallo, categoria Lift for Fun 10, con 34 kg complessivi. Ottima prova anche per latleta femminile Maddalena Amendolara, categoria seniores 60 kg, che ha totalizzato 70 kg.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua