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Potenza-Latina: finale dandata di Coppa Italia serie C al Viviani il 18 marzo, le dichiarazioni di mister De Giorgi

17/03/2026



Mercoledì 18 marzo, alle 20:30, lo Stadio Alfredo Viviani di Potenza ospiterà la finale dandata della Coppa Italia Trenitalia di Serie C tra Potenza e Latina.

Lallenatore rossoblù Pietro De Giorgio ha commentato la vigilia: "Disputare la finale di Coppa Italia rappresenta una grande emozione. Lo spogliatoio ha voglia di fare bene perché rappresenta la prima finale per tutti, fatta eccezione per due calciatori della rosa. Dalla città arriva grande entusiasmo, stiamo percependo aria di festa per una partita storica. Questa è una di quelle gare che si preparano da sole, vincere questa competizione vorrebbe dire partire dal terzo turno playoff. Negli anni abbiamo lavorato bene, questi risultati partono da lontano e sono testimonianza di un progetto sportivo che continua a crescere. Contro il Latina dobbiamo mettere in campo le nostre qualità in una gara che richiamerà tutta la Basilicata. Questa straordinaria tifoseria, la società e l'intera città meritano serate così"


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