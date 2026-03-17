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|Potenza-Latina: finale dandata di Coppa Italia serie C al Viviani il 18 marzo, le dichiarazioni di mister De Giorgi
17/03/2026
|Mercoledì 18 marzo, alle 20:30, lo Stadio Alfredo Viviani di Potenza ospiterà la finale dandata della Coppa Italia Trenitalia di Serie C tra Potenza e Latina.
Lallenatore rossoblù Pietro De Giorgio ha commentato la vigilia: "Disputare la finale di Coppa Italia rappresenta una grande emozione. Lo spogliatoio ha voglia di fare bene perché rappresenta la prima finale per tutti, fatta eccezione per due calciatori della rosa. Dalla città arriva grande entusiasmo, stiamo percependo aria di festa per una partita storica. Questa è una di quelle gare che si preparano da sole, vincere questa competizione vorrebbe dire partire dal terzo turno playoff. Negli anni abbiamo lavorato bene, questi risultati partono da lontano e sono testimonianza di un progetto sportivo che continua a crescere. Contro il Latina dobbiamo mettere in campo le nostre qualità in una gara che richiamerà tutta la Basilicata. Questa straordinaria tifoseria, la società e l'intera città meritano serate così"
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua