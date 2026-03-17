La Basilicata si prepara a una nuova giornata di allerta meteo: anche domani è confermata l’allerta gialla decretata dalla Protezione Civile nazionale, a causa delle abbondanti piogge che nelle ultime ore hanno già provocato disagi e smottamenti, come quello registrato oggi sulla strada Provinciale Ferrandina.

Nei prossimi giorni, il vortice Jolina si allontanerà dal Mar Libico verso il Mediterraneo orientale, portando maltempo fino all’Egitto e al Medio Oriente. L’Italia sarà invece interessata da un nuovo afflusso di correnti fredde orientali. Le regioni più colpite saranno quelle adriatiche e il Sud, con temporali, grandinate e nevicate sotto i 900 metri lungo l’Appennino.

Per domani in Basilicata è previsto un brusco calo della pressione e condizioni generali di maltempo, con precipitazioni diffuse localmente intense e neve sotto i 900 metri. I venti saranno nordorientali, le temperature massime in calo tra 6 e 12 gradi e il mare mosso. Nevicate attese sul Pollino e nei comuni montani dell’alta valle dell’Agri tra notte e sera. Il maltempo persisterà fino a giovedì, quando saranno possibili prime schiarite, ma con condizioni ancora instabili.