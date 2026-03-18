La Pielle Matera Basket ha ancora tutto nelle sue mani. Se il post season sarà dedicato ai play off, con la salvezza già in tasca, o la permanenza in DR1 dipenderà dai play out, sarà lultima giornata a stabilirlo. A quaranta minuti effettivi dal termine della stagione regolare, infatti, nel girone A della Divisione Regionale 1 Puglia, ci sono ancora tre squadre in bilico tra il paradiso play off e il purgatorio della lotteria play out.



Questo scenario rende molto equilibrato un girone che sin dallinizio ha vissuto tanti scossoni. Un gruppo equilibrato dove allinizio è stato il fattore campo a portare avanti le squadre, che al termine del girone dandata vedeva tutte racchiuse in pochissimi punti. Facendo un excursus possiamo capire che, gli interventi del mercato invernale post festività natalizie, ha cambiato alcune dinamiche. Ci sono stati roster che hanno guadagnato in termini di peso e qualità, proponendosi tra le migliori e concorrendo con la EuroBasket Foggia (sempre in testa) e lottima G.Angel Manfredonia, in grande ascesa nel girone di ritorno. Costantemente bene anche la Nuova Virtus Corato; mentre Cestistica Barletta, Invicta Molfetta e Junior Molfetta hanno fatto opera di mantenimento, riuscendo a conquistare senza grossi affanni i play off. Male la Virtus Altamura, che è sembrata mollare da un certo punto in poi del campionato, non riuscendo mai a dare limpressione di poter risalire dallultimo posto, mentre Nuova Libertas Foggia e Fortitudo Trani ci hanno provato, senza riuscire ad uscire dalle sabbie mobili. Restano da assegnare due posti play off e un posto play out. Tra queste tre squadre la Pielle Matera, assieme a Virtus Junior Matera e Fortitudo Apricena. Tre squadre appaiate che nel prossimo week end vedranno i rispettivi verdetti.



Si decide tutto allultima giornata  ammette coach Ciccio Losito . Speravamo di poter essere salvi già dopo la penultima sfida, ma ad Apricena non siamo riusciti a mettere il punto esclamativo alla nostra stagione e dobbiamo ancora lottare. La nota positiva, probabilmente che dipende ancora tutto da noi, essendo in vantaggio con entrambe le nostre avversarie negli scontri diretti; ma laltro volto della nostra medaglia dice che andremo ad affrontare in trasferta la sfida a Manfredonia, forse il miglior roster affrontato in questa stagione, a mio parere. Certo, un po' di dispiacere cè per questo girone di ritorno. Siamo stati bravissimi nel girone dandata e molto meno in questo girone di ritorno  continua Losito . Mi dispiacerebbe non entrare nei play off perché siamo stati nelle prime otto per praticamente tutta la stagione, sino ad oggi. Certo tutte le nostre avversarie hanno inserito qualcosa, noi abbiamo solamente coperto la partenza di Petronella con larrivo di Greco. Un ottimo ragazzo che però ha dovuto integrarsi con il nostro roster per poter essere decisivo come è successo nelle ultime sfide. Ma è latteggiamento del gruppo che non è stato quello giusto nel periodo più difficile, portandoci ad avere troppi cali. Ma oggi si parla di un gruppo ritrovato e la speranza di fare bene cè ed è grande. Possiamo fare ancora meglio e probabilmente la sfida a Manfredonia, oggi seconda in classifica, è lappuntamento giusto per dire se possiamo ancora dire la nostra. Mi interessa tanto la reazione che metteremo in campo, perché da questo potremo capire se abbiamo imparato la lezione e meritiamo qualcosa di più. Ora lavoriamo, sarà una bella settimana e vogliamo trascorrerla in serenità.