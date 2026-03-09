Il Comitato Regionale della LND Basilicata interviene sulle condizioni del campo sportivo federale di Potenza, danneggiato nei giorni scorsi dallatterraggio di un elicottero della Guardia di Finanza che trasportava il ministro Carlo Nordio per un incontro sul referendum. Lepisodio aveva sollevato polemiche sullopportunità di usare il campo per latterraggio. Il Comitato ha disposto un sopralluogo tecnico e, a seguito delle verifiche, sarà avviato il ripristino del manto in erba sintetica. Lobiettivo è restituire il campo alle squadre e ai settori giovanili entro marzo 2026, con controlli finali per le necessarie autorizzazioni.

In relazione alle condizioni del campo federale di Potenza a seguito dellatterraggio di un elicottero della Guardia di Finanza avvenuto nei giorni scorsi sullimpianto sportivo, il Comitato Regionale della LND Basilicata informa di aver immediatamente disposto un sopralluogo da parte di tecnici specializzati sui lavori di superfici sportive in erba sintetica.

Allesito delle verifiche effettuate, sarà affidato l'incarico per il ripristino del manto di gioco, con lobiettivo di riportare limpianto nelle condizioni tecniche richieste per lo svolgimento dellattività sportiva. Al termine dei lavori saranno inoltre effettuati i controlli previsti ai fini delle relative autorizzazioni, passaggio necessario per la ripresa delle attività ufficiali.

Il Comitato Regionale seguirà con attenzione tutte le fasi dellintervento attivando tutte le procedure necessarie affinché i lavori vengano eseguiti nel più breve tempo possibile. Lobiettivo è quello di restituire il campo alla disponibilità delle società e dei settori giovanili che lo utilizzano abitualmente entro la fine del mese di marzo 2026, compatibilmente con i tempi tecnici necessari al completamento delle operazioni di ripristino e alle successive verifiche tecniche.









