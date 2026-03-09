|
|Campo federale di Potenza danneggiato da un elicottero: la CR Basilicata interviene per il ripristino
9/03/2026
|Il Comitato Regionale della LND Basilicata interviene sulle condizioni del campo sportivo federale di Potenza, danneggiato nei giorni scorsi dallatterraggio di un elicottero della Guardia di Finanza che trasportava il ministro Carlo Nordio per un incontro sul referendum. Lepisodio aveva sollevato polemiche sullopportunità di usare il campo per latterraggio. Il Comitato ha disposto un sopralluogo tecnico e, a seguito delle verifiche, sarà avviato il ripristino del manto in erba sintetica. Lobiettivo è restituire il campo alle squadre e ai settori giovanili entro marzo 2026, con controlli finali per le necessarie autorizzazioni.
Di seguito la nota stampa CR Basilicata
In relazione alle condizioni del campo federale di Potenza a seguito dellatterraggio di un elicottero della Guardia di Finanza avvenuto nei giorni scorsi sullimpianto sportivo, il Comitato Regionale della LND Basilicata informa di aver immediatamente disposto un sopralluogo da parte di tecnici specializzati sui lavori di superfici sportive in erba sintetica.
Allesito delle verifiche effettuate, sarà affidato l'incarico per il ripristino del manto di gioco, con lobiettivo di riportare limpianto nelle condizioni tecniche richieste per lo svolgimento dellattività sportiva. Al termine dei lavori saranno inoltre effettuati i controlli previsti ai fini delle relative autorizzazioni, passaggio necessario per la ripresa delle attività ufficiali.
Il Comitato Regionale seguirà con attenzione tutte le fasi dellintervento attivando tutte le procedure necessarie affinché i lavori vengano eseguiti nel più breve tempo possibile. Lobiettivo è quello di restituire il campo alla disponibilità delle società e dei settori giovanili che lo utilizzano abitualmente entro la fine del mese di marzo 2026, compatibilmente con i tempi tecnici necessari al completamento delle operazioni di ripristino e alle successive verifiche tecniche.
Il Presidente
Emilio Fittipaldi
