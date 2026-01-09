|Lentigione-Pro Sesto in diretta domenica (ore 14.30) su Vivo Azzurro Tv e
YouTube LND. Pubblicate le nuove classifiche Giovani D Valore.
Roma, 9 gennaio 2026 - Due anticipi apriranno domani pomeriggio la
diciannovesima giornata di Serie D, la seconda del girone di ritorno: si
tratta di ChievoVerona-Casatese Merate (B) e Sangiuliano City-Imolese (D,
presso Comunale di Carate Brianza), entrambe alle ore 14.30.
Il nuovo turno di campionato continuerà domenica 11 gennaio. Prima delle
partite all'orario ufficiale delle 14.30 spazio mezz'ora prima a COS
Sarrabus Ogliastra-Atletico Lodigiani (G). Di seguito le sfide soggette a
variazione di orario:
Girone A: ore 15 Lavagnese-Cairese, Ligorna-Sanremese, Sestri
Levante-Derthona
Girone F: ore 15 Maceratese-Ostiamare
Girone H: ore 15 Fidelis Andria-Barletta, Heraclea-Paganese,
Acerrana-Ferrandina, Virtus Francavilla-Manfredonia; ore 16.30
Nardò-Martina
Girone I: ore 15 Messina-Sancataldese, Nuova Igea Virtus-Milazzo,
Ragusa-Gela
A porte chiuse Unipomezia-Forsempronese (F) e Cassino-Flaminia
Civitacastellana (G), mentre da questa giornata le gare interne di
Montespaccato e Valmontone si giocheranno definitivamente al C.S. Don
Pino Puglisi e allo Stadio dei Gelsi.
La sfida d'alta classifica del Girone D Lentigione-Pro Sesto (domenica, ore
14.30) sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming su Vivo Azzurro
Tv e canale YouTube della LND. Collegamento dall'Immergas Stadium-Levantini
a partire dalle ore 14.15 per le interviste prepartita.
Designazioni arbitrali
Girone A: Chisola-Varese (Moretti, Cesena), Club Milano-Celle Varazze (El
Amil, Nichelino), Gozzano-Novaromentin (Isu, Cagliari), Imperia-Saluzzo
(Dell'Oro, Sondrio), Lavagnese-Cairese (Iorfida, Collegno),
Ligorna-Sanremese (Volpi, La Spezia), Sestri Levante-Derthona (Santinelli,
Bergamo), Vado-Asti (Gianni', Reggio Emilia), Valenzana Mado-Biellese
(Ventrone, Roma 1).
Girone B: Breno-Vogherese (Zampieri, Rovigo), Caldiero Terme-Castellanese
(Boccuzzo, Reggio Calabria), Chievoverona-Casatese Merate (Ferrara, Roma
2), Folgore Caratese-Villa Valle (Teodoli, Aprilia), Milan Futuro-Pavia
(Copelli, Mantova), Nuova Sondrio-Scanzorosciate (Velocci, Frosinone),
Oltrepò-Varesina (Scalvi, Lodi), Real Calepina-Brusaporto (Burattini, Roma
1), Virtus Ciseranobergamo-Leon (Catalani, Ciampino).
Girone C: Mestre-Obermais (Comito, Messina), Adriese-Legnago Salus (Ismail,
Rovereto), Bassano Virtus-Union Clodiense (Tomei, Sapri), Calvi
Noale-Cjarlins Muzane (Niccolai, Pistoia), Campodarsego-Brian Lignano
(Bevere, Chivasso), Conegliano-San Luigi (Prencipe, Tivoli), Este-Unione La
Rocca Altavilla (Benestante, Aprilia), Portogruaro-Luparense (Manno,
Torino), Vigasio-Treviso (Schmid, Rovereto).
Girone D: Correggese-Tropical Coriano (Aureliano, Rossano), Lentigione-Pro
Sesto (Gallorini, Arezzo), Palazzolo-Desenzano (Pellegrino, Teramo),
Piacenza-Cittadella Vis Modena (Papagno, Roma 2), Pistoiese-Rovato
Vertovese (Tuderti, Reggio Emilia), Progresso-Trevigliese (Maione,
Ercolano), Sangiuliano City-Imolese (Ferruzzi, Albano Laziale),
Sant'Angelo-Sasso Marconi (Cazzavillan, Vicenza), Tuttocuoio-Crema (Pani,
Sassari).
Girone E: Follonica Gavorrano-Poggibonsi (Panici, Aprilia), Fulgens
Foligno-Grosseto (Palmieri, Avellino), Ghiviborgo-Sporting Trestina (Fresu,
Sassari), Prato-Camaiore (Monti, Como), San Donato Tavarnelle-Aquila
Montevarchi (Zaccheria, Legnago), Seravezza Pozzi-Cannara (Morello,
Tivoli), Siena-Orvietana (De Angelis, Nocera Inferiore), Terranuova
Traiana-Scandicci (Testoni, Ciampino), Vivialtoteveresanpolcro-Tau (De
Stefanis, Udine).
Girone F: Ancona-Termoli (Pelaia, Pavia), Atletico Ascoli-Notaresco
(Passarotti, Mantova), Castelfidardo-Teramo (Femia, Locri), Chieti-Sora
(Chindamo, Como), Giulianova-Vigor Senigallia (Trombello, Como),
Maceratese-Ostiamare (Coppola, Castellammare di Stabia),
Recanatese-Sammaurese (Carluccio, L'Aquila), San Marino-L'Aquila (Macrina,
Reggio Calabria), Unipomezia-Forsempronese (Caresia, Trento).
Girone G: Sarrabus Ogliastra-Atletico Lodigiani (Zamagna, Saronno),
Cassino-Flaminia Civitacastellana (Alessandro Angelo, Marsala),
Albalonga-Anzio (Rashed, Imola), Montespaccato-Monastir (Carrisi, Padova),
Nocerina-Scafatese (Faye, Brescia), Palmese-Trastevere (Abou El Ella,
Milano), Budoni-Ischia (Budriesi, Bologna), Real Monterotondo-Latte Dolce
Sassari (Riglia, Ercolano), Valmontone-Olbia (Palmisano, Saronno).
Girone H: Fasano - Gravina (Mario Leone, Avezzano), Fidelis Andria-
Barletta (Andrea Giordani, Aprilia), Flegrea Puteolana-Real Normanna
(Leonardo Colombi, Livorno), Francavilla-Pompei (Salvatore Marco Testai',
Catania), Virtus Francavilla-Manfredonia (Francesco Fermo, Torre
Annunziata), Heraclea- Paganese (Paolo Isoardi, Cuneo), Nardò - Martina
(Giovanni Matteo, Sala Consilina), Sarnese-Afragolese (Francesco Pio
Sarcina, Barletta), Acerrana- Ferrandina (Nico Valentini, Bari).
Girone I: Messina- Sancataldese (Vittorio Palma, Napoli), Castrumfavara-
Sambiase (Luka Meta, Vicenza), Gelbison- Paternò (Daniele Piciucco,
Campobasso), Nissa- Reggina (Gennaro Decimo, Napoli), Nuova Igea Virtus-
Milazzo (Marco Melloni, Modena), Ragusa-Gela (Giorgio D'Agnillo, Vasto),
Savoia-Acireale (Costanzo Cafaro, Alba - Bra), Vibonese- Enna (Riccardo
Borghi, Modena), Vigor Lamezia-Athletic Club Palermo (Federico Tassano,
Chiavari).
Giovani D Valore: le graduatorie al termine del girone d'andata
Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le graduatorie di Giovani D
Valore aggiornate alla conclusione del girone d'andata del campionato, da
questa stagione periodo valido per l'assegnazione della prima metà del
premio complessivo.
Tali classifiche non comprendono tuttavia i bonus previsti da regolamento
(C.U. n. 13 del 5/9/2025 e C.U. 16 del 10/9/2025) che saranno resi noti
dopo il 31 gennaio, termine entro il quale i club di Serie D dovranno
depositare le dichiarazioni liberatorie essenziali ai fini del ricevimento
del premio.
Di seguito le prime cinque posizioni nei nove gironi aggiornate alla
diciassettesima giornata:
Girone A: Derthona 865 punti, Club Milano 578, Novaromentin 569, Sanremese
562, Asti 471
Girone B: Casatese Merate 469, Nuova Sondrio 323, Varesina 267, Vogherese
242, Oltrepò 185
Girone C: Legnago Salus 449, Union Clodiense Chioggia 413, Este 370, Calvi
Noale 319, Bassano 241
Girone D: Imolese 555, Pro Sesto 393, Pistoiese 299, Tuttocuoio 171, Crema
164
Girone E: Sporting Trestina 1066, Orvietana 838, Aquila Montevarchi 792,
Ghiviborgo 576, Tau Altopascio 393
Girone F: Ostiamare 725, Inter SM Sammaurese 226, Maceratese 225,
Forsempronese 207, Teramo 167
Girone G: Trastevere 597, Ischia 595, COS Sarrabus Ogliastra 546, Atletico
Lodigiani 232, Real Monterotondo 206
Girone H: Ferrandina 889, Nardò 550, Taurus Acerrana 319, Afragolese 269,
Pompei 122
Girone I: Sancataldese 330, Ragusa 299, Paternò 202, Reggina 189, Nuova
Igea Virtus 158