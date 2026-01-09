Lentigione-Pro Sesto in diretta domenica (ore 14.30) su Vivo Azzurro Tv e

YouTube LND. Pubblicate le nuove classifiche Giovani D Valore.



Roma, 9 gennaio 2026 - Due anticipi apriranno domani pomeriggio la

diciannovesima giornata di Serie D, la seconda del girone di ritorno: si

tratta di ChievoVerona-Casatese Merate (B) e Sangiuliano City-Imolese (D,

presso Comunale di Carate Brianza), entrambe alle ore 14.30.



Il nuovo turno di campionato continuerà domenica 11 gennaio. Prima delle

partite all'orario ufficiale delle 14.30 spazio mezz'ora prima a COS

Sarrabus Ogliastra-Atletico Lodigiani (G). Di seguito le sfide soggette a

variazione di orario:



Girone A: ore 15 Lavagnese-Cairese, Ligorna-Sanremese, Sestri

Levante-Derthona



Girone F: ore 15 Maceratese-Ostiamare



Girone H: ore 15 Fidelis Andria-Barletta, Heraclea-Paganese,

Acerrana-Ferrandina, Virtus Francavilla-Manfredonia; ore 16.30

Nardò-Martina



Girone I: ore 15 Messina-Sancataldese, Nuova Igea Virtus-Milazzo,

Ragusa-Gela



A porte chiuse Unipomezia-Forsempronese (F) e Cassino-Flaminia

Civitacastellana (G), mentre da questa giornata le gare interne di

Montespaccato e Valmontone si giocheranno definitivamente al C.S. Don

Pino Puglisi e allo Stadio dei Gelsi.



La sfida d'alta classifica del Girone D Lentigione-Pro Sesto (domenica, ore

14.30) sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming su Vivo Azzurro

Tv e canale YouTube della LND. Collegamento dall'Immergas Stadium-Levantini

a partire dalle ore 14.15 per le interviste prepartita.



Designazioni arbitrali



Girone A: Chisola-Varese (Moretti, Cesena), Club Milano-Celle Varazze (El

Amil, Nichelino), Gozzano-Novaromentin (Isu, Cagliari), Imperia-Saluzzo

(Dell'Oro, Sondrio), Lavagnese-Cairese (Iorfida, Collegno),

Ligorna-Sanremese (Volpi, La Spezia), Sestri Levante-Derthona (Santinelli,

Bergamo), Vado-Asti (Gianni', Reggio Emilia), Valenzana Mado-Biellese

(Ventrone, Roma 1).



Girone B: Breno-Vogherese (Zampieri, Rovigo), Caldiero Terme-Castellanese

(Boccuzzo, Reggio Calabria), Chievoverona-Casatese Merate (Ferrara, Roma

2), Folgore Caratese-Villa Valle (Teodoli, Aprilia), Milan Futuro-Pavia

(Copelli, Mantova), Nuova Sondrio-Scanzorosciate (Velocci, Frosinone),

Oltrepò-Varesina (Scalvi, Lodi), Real Calepina-Brusaporto (Burattini, Roma

1), Virtus Ciseranobergamo-Leon (Catalani, Ciampino).



Girone C: Mestre-Obermais (Comito, Messina), Adriese-Legnago Salus (Ismail,

Rovereto), Bassano Virtus-Union Clodiense (Tomei, Sapri), Calvi

Noale-Cjarlins Muzane (Niccolai, Pistoia), Campodarsego-Brian Lignano

(Bevere, Chivasso), Conegliano-San Luigi (Prencipe, Tivoli), Este-Unione La

Rocca Altavilla (Benestante, Aprilia), Portogruaro-Luparense (Manno,

Torino), Vigasio-Treviso (Schmid, Rovereto).



Girone D: Correggese-Tropical Coriano (Aureliano, Rossano), Lentigione-Pro

Sesto (Gallorini, Arezzo), Palazzolo-Desenzano (Pellegrino, Teramo),

Piacenza-Cittadella Vis Modena (Papagno, Roma 2), Pistoiese-Rovato

Vertovese (Tuderti, Reggio Emilia), Progresso-Trevigliese (Maione,

Ercolano), Sangiuliano City-Imolese (Ferruzzi, Albano Laziale),

Sant'Angelo-Sasso Marconi (Cazzavillan, Vicenza), Tuttocuoio-Crema (Pani,

Sassari).



Girone E: Follonica Gavorrano-Poggibonsi (Panici, Aprilia), Fulgens

Foligno-Grosseto (Palmieri, Avellino), Ghiviborgo-Sporting Trestina (Fresu,

Sassari), Prato-Camaiore (Monti, Como), San Donato Tavarnelle-Aquila

Montevarchi (Zaccheria, Legnago), Seravezza Pozzi-Cannara (Morello,

Tivoli), Siena-Orvietana (De Angelis, Nocera Inferiore), Terranuova

Traiana-Scandicci (Testoni, Ciampino), Vivialtoteveresanpolcro-Tau (De

Stefanis, Udine).



Girone F: Ancona-Termoli (Pelaia, Pavia), Atletico Ascoli-Notaresco

(Passarotti, Mantova), Castelfidardo-Teramo (Femia, Locri), Chieti-Sora

(Chindamo, Como), Giulianova-Vigor Senigallia (Trombello, Como),

Maceratese-Ostiamare (Coppola, Castellammare di Stabia),

Recanatese-Sammaurese (Carluccio, L'Aquila), San Marino-L'Aquila (Macrina,

Reggio Calabria), Unipomezia-Forsempronese (Caresia, Trento).



Girone G: Sarrabus Ogliastra-Atletico Lodigiani (Zamagna, Saronno),

Cassino-Flaminia Civitacastellana (Alessandro Angelo, Marsala),

Albalonga-Anzio (Rashed, Imola), Montespaccato-Monastir (Carrisi, Padova),

Nocerina-Scafatese (Faye, Brescia), Palmese-Trastevere (Abou El Ella,

Milano), Budoni-Ischia (Budriesi, Bologna), Real Monterotondo-Latte Dolce

Sassari (Riglia, Ercolano), Valmontone-Olbia (Palmisano, Saronno).



Girone H: Fasano - Gravina (Mario Leone, Avezzano), Fidelis Andria-

Barletta (Andrea Giordani, Aprilia), Flegrea Puteolana-Real Normanna

(Leonardo Colombi, Livorno), Francavilla-Pompei (Salvatore Marco Testai',

Catania), Virtus Francavilla-Manfredonia (Francesco Fermo, Torre

Annunziata), Heraclea- Paganese (Paolo Isoardi, Cuneo), Nardò - Martina

(Giovanni Matteo, Sala Consilina), Sarnese-Afragolese (Francesco Pio

Sarcina, Barletta), Acerrana- Ferrandina (Nico Valentini, Bari).



Girone I: Messina- Sancataldese (Vittorio Palma, Napoli), Castrumfavara-

Sambiase (Luka Meta, Vicenza), Gelbison- Paternò (Daniele Piciucco,

Campobasso), Nissa- Reggina (Gennaro Decimo, Napoli), Nuova Igea Virtus-

Milazzo (Marco Melloni, Modena), Ragusa-Gela (Giorgio D'Agnillo, Vasto),

Savoia-Acireale (Costanzo Cafaro, Alba - Bra), Vibonese- Enna (Riccardo

Borghi, Modena), Vigor Lamezia-Athletic Club Palermo (Federico Tassano,

Chiavari).



Giovani D Valore: le graduatorie al termine del girone d'andata



Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le graduatorie di Giovani D

Valore aggiornate alla conclusione del girone d'andata del campionato, da

questa stagione periodo valido per l'assegnazione della prima metà del

premio complessivo.



Tali classifiche non comprendono tuttavia i bonus previsti da regolamento

(C.U. n. 13 del 5/9/2025 e C.U. 16 del 10/9/2025) che saranno resi noti

dopo il 31 gennaio, termine entro il quale i club di Serie D dovranno

depositare le dichiarazioni liberatorie essenziali ai fini del ricevimento

del premio.



Di seguito le prime cinque posizioni nei nove gironi aggiornate alla

diciassettesima giornata:



Girone A: Derthona 865 punti, Club Milano 578, Novaromentin 569, Sanremese

562, Asti 471



Girone B: Casatese Merate 469, Nuova Sondrio 323, Varesina 267, Vogherese

242, Oltrepò 185



Girone C: Legnago Salus 449, Union Clodiense Chioggia 413, Este 370, Calvi

Noale 319, Bassano 241



Girone D: Imolese 555, Pro Sesto 393, Pistoiese 299, Tuttocuoio 171, Crema

164



Girone E: Sporting Trestina 1066, Orvietana 838, Aquila Montevarchi 792,

Ghiviborgo 576, Tau Altopascio 393



Girone F: Ostiamare 725, Inter SM Sammaurese 226, Maceratese 225,

Forsempronese 207, Teramo 167



Girone G: Trastevere 597, Ischia 595, COS Sarrabus Ogliastra 546, Atletico

Lodigiani 232, Real Monterotondo 206



Girone H: Ferrandina 889, Nardò 550, Taurus Acerrana 319, Afragolese 269,

Pompei 122



Girone I: Sancataldese 330, Ragusa 299, Paternò 202, Reggina 189, Nuova

Igea Virtus 158