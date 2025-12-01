|
|
|Il Giro dItalia 2026 torna in Basilicata: la spettacolare Praia a MarePotenza
1/12/2025
|Anche nel 2026 il Giro dItalia attraverserà la Basilicata con la quinta tappa Praia a Mare Potenza. Ledizione numero 109 della Corsa Rosa, in programma dall8 al 31 maggio, partirà per il secondo anno consecutivo dallestero, con la Grande Partenza da Nessebar, in Bulgaria.
Dopo il rientro in Italia e la frazione calabrese CatanzaroCosenza, andrà in scena la quinta tappa di 204 km, quasi interamente lucana. Il percorso, classificato come tappa di media montagna, si presenta ricco di saliscendi e attraversa territori collinari e appenninici di grande fascino.
La carovana entrerà in Basilicata passando da Lauria, proseguirà verso Castelluccio Superiore e Agromonte, quindi scenderà sulla Sinnica attraversando Francavilla in Sinni. Allaltezza del bivio di Senise, il tracciato lascerà la statale per imboccare la 92, risalendo verso la Val dAgri a San Brancato di SantArcangelo e poi salire per il lago del Pertusillo. Da qui la corsa continuerà verso Viggiano, affrontando la Montagna Grande, primo grande banco di prova.
Si resterà quindi in quota per raggiungere il valico del Pierfaone, punto più alto della tappa con i suoi 1370 metri, e successivamente la Sellata. Lultimo tratto prevede una lunga discesa verso Pignola prima della salita finale che porta allarrivo di Potenza. Una frazione ideale per fughe, attacchi da lontano e selezione naturale tra i corridori più resistenti.
Il profilo altimetrico definitivo, con dislivelli e pendenze ufficiali, sarà pubblicato dagli organizzatori nelle prossime settimane.
Il Giro si concluderà il 31 maggio con la passerella finale per le vie di Roma.
Lasiritide.it
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua