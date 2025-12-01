Anche nel 2026 il Giro dItalia attraverserà la Basilicata con la quinta tappa Praia a Mare  Potenza. Ledizione numero 109 della Corsa Rosa, in programma dall8 al 31 maggio, partirà per il secondo anno consecutivo dallestero, con la Grande Partenza da Nessebar, in Bulgaria.



Dopo il rientro in Italia e la frazione calabrese CatanzaroCosenza, andrà in scena la quinta tappa di 204 km, quasi interamente lucana. Il percorso, classificato come tappa di media montagna, si presenta ricco di saliscendi e attraversa territori collinari e appenninici di grande fascino.



La carovana entrerà in Basilicata passando da Lauria, proseguirà verso Castelluccio Superiore e Agromonte, quindi scenderà sulla Sinnica attraversando Francavilla in Sinni. Allaltezza del bivio di Senise, il tracciato lascerà la statale per imboccare la 92, risalendo verso la Val dAgri a San Brancato di SantArcangelo e poi salire per il lago del Pertusillo. Da qui la corsa continuerà verso Viggiano, affrontando la Montagna Grande, primo grande banco di prova.



Si resterà quindi in quota per raggiungere il valico del Pierfaone, punto più alto della tappa con i suoi 1370 metri, e successivamente la Sellata. Lultimo tratto prevede una lunga discesa verso Pignola prima della salita finale che porta allarrivo di Potenza. Una frazione ideale per fughe, attacchi da lontano e selezione naturale tra i corridori più resistenti.



Il profilo altimetrico definitivo, con dislivelli e pendenze ufficiali, sarà pubblicato dagli organizzatori nelle prossime settimane.



Il Giro si concluderà il 31 maggio con la passerella finale per le vie di Roma.



