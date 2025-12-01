|
|Autovelox in Basilicata: pubblicato lelenco ufficiale del MIT
1/12/2025
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso disponibile, dal 28 novembre 2025, l’elenco ufficiale dei dispositivi di rilevamento della velocità autorizzati sul territorio italiano. Il censimento nazionale, previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione n. 367 del 29 settembre 2025, garantisce la piena legittimità degli autovelox, assicurando trasparenza e uniformità tecnica.
La piattaforma telematica del MIT raccoglie dati dettagliati su ogni apparecchio: marca, modello, matricola, estremi di omologazione, collocazione chilometrica e direzione di marcia. Tutte le informazioni sono consultabili liberamente sul portale https://velox.mit.gov.it/dispositivi , offrendo un punto di riferimento anche per amministrazioni, professionisti e operatori del diritto.
La pubblicazione rappresenta l’avvio di una fase dinamica: gli enti potranno aggiornare costantemente i dati secondo quanto previsto dal decreto direttoriale n. 305 del 18 agosto 2025, garantendo un quadro sempre aggiornato dei dispositivi di controllo della velocità.
In Basilicata, gli autovelox censiti sono:
2 Ferrandina, S.S. 407 Basentana km 69+340 direzione Potenza e Metaponto
1 Senise, sulla Sinnicampostazione fissa
3 Polizia Municipale Potenza a noleggio e 1 Polizia Provinciale Potenza (Estensione di approvazione 0000242 del 05/07/2018)
1 Polizia Municipale Matera, Telelaser
2 Polizia Municipale Pisticci, S.S. 106 Jonica km 437+780, direzioni Reggio Calabria e Taranto
2 Polizia Municipale Scanzano Jonico, S.S. 106, direzioni Reggio Calabria e Taranto
1 Polizia Municipale Scanzano Jonico, dispositivo mobile
