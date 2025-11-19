HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Laurenzana: divieto cautelativo di utilizzo dellacqua del fontanile ''Acqua Tufara''

19/11/2025



Il Comune di Laurenzana ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 11/2025, disponendo il divieto immediato di utilizzo dell’acqua proveniente dalla sorgente AST S50, nota come fontanile “Acqua Tufara”. La decisione, presa a scopo cautelativo, segue i superamenti dei limiti di idrocarburi totali riscontrati dalla Regione Basilicata nell’ambito del progetto “Tempa Rossa”. In attesa di ulteriori accertamenti e chiarimenti richiesti agli organi competenti, il sindaco invita cittadini e operatori a rispettare rigorosamente il divieto.
Questo il post sui social dell'amministrazione di Laurenzana: ⚠️ Ordinanza urgente a Laurenzana: divieto di utilizzo dell’acqua del fontanile “Acqua Tufara” (AST S50) a scopo cautelativo, in attesa di verifiche della Regione. In attesa di ulteriori riscontri e approfondimenti, già prontamente richiesti agli organi competenti, a scopo cautelativo, è fatto divieto di utilizzo dell'acqua di cui al fontanile "Acqua Tufara".


 


Foto www.laurenzanaonline.it




Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



