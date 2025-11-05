Dal 10 al 15 novembre 2025, il Museo Archeologico Provinciale di Potenza ospita la grande mostra itinerante Un Secolo dAzzurro  In viaggio con la Coppa del Mondo, un evento che unisce sport, cultura e memoria nazionale.



Lesposizione, realizzata in collaborazione con il Comitato Regionale LND Basilicata, racconta oltre cento anni di storia della Nazionale Italiana di calcio, dalle prime partite degli anni 10 fino ai successi più recenti. In un percorso ricco di cimeli, maglie originali, trofei, fotografie e materiali audiovisivi, il pubblico potrà rivivere i momenti più emozionanti che hanno segnato la storia dello sport più amato dagli italiani.



Linaugurazione ufficiale si terrà lunedì 10 novembre alle ore 16:00, alla presenza delle autorità regionali, dei vertici della Lega Nazionale Dilettanti e dei rappresentanti del mondo sportivo e culturale lucano.



Con questa iniziativa, il Museo Archeologico Provinciale di Potenza si conferma un luogo di incontro tra patrimonio storico e contemporaneità, capace di valorizzare la cultura nelle sue molteplici forme e di avvicinare nuovi pubblici al dialogo tra arte, storia e sport.



La mostra sarà aperta al pubblico dal 10 al 15 novembre, con ingresso libero durante gli orari di apertura del Museo.