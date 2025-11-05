|
|La storia della Nazionale Italiana di calcio in mostra al Museo Archeologico Provinciale di Potenza
5/11/2025
|Dal 10 al 15 novembre 2025, il Museo Archeologico Provinciale di Potenza ospita la grande mostra itinerante Un Secolo dAzzurro In viaggio con la Coppa del Mondo, un evento che unisce sport, cultura e memoria nazionale.
Lesposizione, realizzata in collaborazione con il Comitato Regionale LND Basilicata, racconta oltre cento anni di storia della Nazionale Italiana di calcio, dalle prime partite degli anni 10 fino ai successi più recenti. In un percorso ricco di cimeli, maglie originali, trofei, fotografie e materiali audiovisivi, il pubblico potrà rivivere i momenti più emozionanti che hanno segnato la storia dello sport più amato dagli italiani.
Linaugurazione ufficiale si terrà lunedì 10 novembre alle ore 16:00, alla presenza delle autorità regionali, dei vertici della Lega Nazionale Dilettanti e dei rappresentanti del mondo sportivo e culturale lucano.
Con questa iniziativa, il Museo Archeologico Provinciale di Potenza si conferma un luogo di incontro tra patrimonio storico e contemporaneità, capace di valorizzare la cultura nelle sue molteplici forme e di avvicinare nuovi pubblici al dialogo tra arte, storia e sport.
La mostra sarà aperta al pubblico dal 10 al 15 novembre, con ingresso libero durante gli orari di apertura del Museo.
|
