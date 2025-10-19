Una vera festa dello sport oggi a Viggiano, con la Cittadella dello Sport gremita da circa 400 bambini provenienti da Basilicata, Campania e Puglia. Quattordici squadre si stanno sfidando in una giornata dedicata al calcio giovanile, dal mattino fino al tardo pomeriggio, sotto locchio attento delle famiglie e degli allenatori. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Amedeo Cicala, le attività sono iniziate alle 9.00 e proseguiranno fino alle 19.00 al Campo Sportivo Coviello. Tra le società presenti, oltre alla squadra locale di Viggiano, figurano Jesus Padre Minozzi (Policoro MT), F6 Salerno, Marmo Platano, Polisportiva Venosa, Invicta Potenza, Arsenal Taranto, Castelsaraceno, MFA Soccer, Pixous Policastro, S.C. Gerardo Di Maio, Seventeen Potenza, Spes Battipaglia e Rinascita Cava 2000. Una splendida occasione di sport, amicizia e divertimento per tutti i giovani protagonisti.