Due incidenti stradali si sono verificati tra la tarda serata di ieri e la mattina di oggi nei pressi dell’incrocio tra la Statale Sinnica e la Statale Jonica, nel territorio di Policoro. Come riportato dal collega giornalista Filippo Mele nel suo blog, il primo sinistro, avvenuto sulla rampa di accesso della SS 653, ha coinvolto due auto provenienti da direzioni opposte: entrambi i conducenti, rimasti feriti, sono stati soccorsi dal 118 Basilicata e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II”. Il secondo incidente, avvenuto attorno alle 5.30, ha visto un’auto con cinque persone a bordo investire un branco di cani, uccidendone uno; il mezzo è stato poi tamponato da un’altra vettura. Solo una donna incinta è stata portata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti Polstrada, Anas e la ditta Stigliano per la rimozione dei veicoli.