|Doppio incidente tra Sinnica e Jonica, feriti a Policoro
19/10/2025
Due incidenti stradali si sono verificati tra la tarda serata di ieri e la mattina di oggi nei pressi dell’incrocio tra la Statale Sinnica e la Statale Jonica, nel territorio di Policoro. Come riportato dal collega giornalista Filippo Mele nel suo blog, il primo sinistro, avvenuto sulla rampa di accesso della SS 653, ha coinvolto due auto provenienti da direzioni opposte: entrambi i conducenti, rimasti feriti, sono stati soccorsi dal 118 Basilicata e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II”. Il secondo incidente, avvenuto attorno alle 5.30, ha visto un’auto con cinque persone a bordo investire un branco di cani, uccidendone uno; il mezzo è stato poi tamponato da un’altra vettura. Solo una donna incinta è stata portata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti Polstrada, Anas e la ditta Stigliano per la rimozione dei veicoli.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua