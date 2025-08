Il “barbiere volante” ce l’ha fatta, circondato dal pubblico di casa, a bissare il successo dello slalom “Coppa Città di Muro Lucano - Trofeo San Gerardo Maiella”, disputato oggi per la sua tredicesima edizione sulla SP ex SS 7 Appia fino alle vie del paese e valevole come settima prova della Coppa ACI Sport 4° zona. Con il tempo di 2’26.37 registrato nella seconda manche a bordo della sua fedele Osella PA 21 S 1600, il portacolori della scuderia Progetto Corsa ha regolato la competizione con un margine di vantaggio comodo sul suo inseguitore, il potentino Berardino Vaccaro, in ritardo sul vincitore di 3 secondi e 19 centesimi al volante della Renault Suzuki turbo 1400 ed impreciso in gara 2, penalizzato con 10 secondi ed in gara 3, passaggio i birilli colpiti sono stati tre. “Sono soddisfatto di questa vittoria, che desideravo ottenere per confermare lo stato di forma- ha commentato Coviello dopo la vittoria. Potevo e volevo fare meglio, nella terza manche ho messo gli pneumatici nuovi per provare ulteriormente ad abbassare il tempo ma, a causa di un problema meccanico, ho sbattuto a metà percorso”. La corsa organizzata da Basilicata Motorsport e fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Muro Lucano e dal primo cittadino Giovanni Setaro, è stata animata da una bella lotta per il terzo gradino del podio in cui si sono alternati al comando diversi candidati. A spuntarla, con una passaggio finale al fotofinish deciso per 17 centesimi, è stato il casertano di Teano Giovanni Piccolo, con la sua silhouette Fiat 600 Suzuki ed i colori della scuderia Vesuvio, davanti al compagno di squadra Marcello Bisogno, su Peugeot 106 1.6 E1 Italia, ed a Domenico Murino, della Tramonti Corse, su Peugeot 106 1.6 16v. Antonio Ragno, su Fiat 127 E1 Italia è sesto seguito da Maurizio Pepe su Fiat X1/9, e dalle Renault R5 GT Turbo di Raffaele Vuolo e Rocco Telesca. La top ten si completa con il decimo posto di Andrea Cuomo, su Lancia Y190 motorizzata Suzuki. Con un brillante undicesimo posto assoluto tra le Racing Start Plus è emerso Carlo Romano su Peugeot 105ì6 R 1.3. Nel gruppo più numeroso della corsa, valida anche per il 22° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia e Basilicata) e per il 36° Campionato ACI Sport 2025 di Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il podio è stato appannaggio delle tre Peugeot 106 R di Adriano D’Amanda, Gerardo Giuliano e Luigi Lepore. Diciassettesima posizione assoluta e primato nella classifica Under 23 per Andrea De Conte su Peugeot 106 R 1.3 RS Plus. Nelle altre categorie si sono imposti Maurizio Montagnuolo, su Peugeot 205 Gt1 nella Speciale Slalom e Giovanni Giuliano su Citroen Saxo Vts 1.6 in Racing Start, mentre la Coppa Ladies è stata consegnata alla giovane potentina “figlia d’arte” Paola Pepe, su Citroen Saxo Vts.



Nella specialità Turistica Slalom, con dieci vetture al via, la vittoria è di Antonio Mallano, con Alfa Romeo GT 1750 del 1969, davanti a Tommaso e Giovanni Paradiso, su Fiat 500 Abarth SS del 2018 ed Antonio Di Summa, su Fiat 126 del 1982.



La classifica completa ed altre informazioni sulla competizione sono disponibili sulla pagina Facebook Basilicata Motorsport.