Nel cuore del calcio lucano arriva un innesto che porta con sé talento, gioventù e fame di crescita. Antonio Cristina, esterno offensivo classe 2007, è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Chiaromonte, club impegnato nel campionato di Eccellenza Basilicata.



Cristina, 174 cm per un fisico agile e dinamico, è un esterno capace di giocare su entrambe le fasce. Tecnica, visione di gioco e capacità di puntare l’uomo sono i suoi tratti distintivi, uniti a un tiro preciso e una notevole rapidità nei movimenti. Caratteristiche che gli hanno permesso di bruciare le tappe fin da giovanissimo.



Cresciuto tra le giovanili nazionali di Francavilla e Taranto, ha fatto parlare di sé soprattutto durante la parentesi in Prima Categoria pugliese con la maglia della Giovani Cryos, dove – sotto età di due anni – ha messo a segno 12 gol e 4 assist, impressionando per maturità e determinazione. Un rendimento che gli è valso il ritorno al Taranto, con cui ha brillato nella Primavera 3 realizzando 3 reti in poche apparizioni, fino all’esordio in Serie C: 3 presenze ufficiali che raccontano di un percorso già avviato nel calcio dei “grandi”.



Ora, la scelta del Real Chiaromonte rappresenta un passaggio strategico. Un ambiente competitivo, dove Cristina potrà esprimersi con continuità e acquisire minuti importanti nel calcio senior. Per il club lucano, un innesto di qualità che aggiunge freschezza e inventiva sulla trequarti; per il ragazzo, un’opportunità concreta di continuare a crescere e lasciare il segno. Un’operazione condotta dalla GC Sport Consultants.



