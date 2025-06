Si è conclusa domenica 8 giugno a Riccione l’edizione 2025 dei Campionati Italiani di Tennistavolo, evento che ha richiamato i migliori atleti nazionali suddivisi per categorie, veterani e paralimpici. Tra i protagonisti anche otto pongisti della Pegasus Matera, che si sono distinti nelle prove di singolo e doppio maschile di sesta, quinta e quarta categoria. La manifestazione ha confermato il valore del club lucano, capace di ottenere piazzamenti significativi e prestazioni incoraggianti, come quella della coppia De Leo–Dambrosio nel doppio e di Morgese e Ferraiuolo nei tabelloni individuali.



di seguito il comunicato della società pegasus Matera.



Si è concluso domenica 8 Giugno a Riccione l'appuntamento con i Campionati Italiani 2025 di tennistavolo. La kermesse iridata, che ha raccolto in terra romagnola i migliori pongisti d'Italia suddivisi in categorie per ranking, veterani e paralimpici, ha visto quest'anno la partecipazione di ben 8 atleti provenienti dalla Pegasus Matera: si tratta di Raffaele Morgese, Franco De Leo, Antonio Dellosso, Antonio Dambrosio, Angelo D'Ercole, Vincenzo Ferraiuolo, Claudio Motolese e Giuseppe Fasano. I portacolori della città dei Sassi hanno infatti preso parte alle gare di singolo maschile di sesta, quinta e quarta categoria nonché di doppio maschile quinta categoria, confermando nella maggior parte dei casi le aspettative della vigilia in termini di piazzamenti finali ma riuscendo anche a migliorarsi in alcune occasioni. È stato il caso ad esempio dell'inedita coppia di doppio formata da Franco De Leo e Antonio Dambrosio che, nonostante la poca esperienza in duo alle spalle, ha saputo ben figurare nel tabellone ad eliminazione diretta superando i più quotati Alessandro Nocco e Giorgio Candido del Tennis Tavolo Otranto. Per i due scudieri della Pegasus l'auspicio è ora quello di riproporre l'accoppiata vincente anche in altre manifestazioni, affinando un'intesa che è parsa funzionare sin dalle primissime battute di questi Campionati.



Nel singolo maschile di sesta categoria è stato invece Raffaele Morgese a distinguersi chiudendo la propria gara nei 64-esimi di finale: il portacolori degli uomini in rosso si è arreso soltanto al quinto e decisivo set contro Andrea Ansuini del Tennis Tavolo Valle Umbra al termine di un incontro equilibrato e ben giocato da ambo i lati del tavolo. Per Morgese un risultato dunque positivo, maturato in un torneo impegnativo che ha visto la partecipazione di oltre 520 atleti nel loro complesso.



Stesso piazzamento finale ottenuto nel singolo di quinta categoria per Vincenzo Ferraiuolo che può tornare a casa soddisfatto dopo aver incontrato nel suo percorso in gara anche la testa di serie numero 1 del torneo, nonché vincitore finale, Filippo Ferrari del Tennis Tavolo Marco Polo di Brescia. Per Ferraiuolo un banco di prova importante che, nonostante la bravura del più giovane talento avversario, gli ha consentito di esprimere tutto il meglio del proprio repertorio tecnico e mentale.



La manifestazione si è poi conclusa con i colpi di Claudio Motolese, ultimo in ordine cronologico a rimanere in gara: dopo un girone di qualificazione superato in gran mestiere, per il pongista della Pegasus c'è stato infatti spazio per l'acuto personale ai danni di Riccardo Conte del TT Azzurra Gorizia, prima di alzare bandiera bianca al termine di un match giocato sul filo del rasoio contro Riccardo Salicetti della Maior Tennistavolo di Bologna. Per Motolese si corona così una stagione giocata ad alti livelli e che l'ha visto protagonista in ambito nazionale e interregionale sia nelle gare di singolare che in quelle a squadre.



La stagione agonistica del tennistavolo, però, non è ancora giunta al termine: a Matera sono attesi infatti i migliori pongisti lucani per affrontarsi nei Campionati Regionali Individuali. La palestra della scuola Marconi in via Sicilia farà così da teatro perla "caccia" ai titoli di campioni regionali 2025, animandosi nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 giugno.