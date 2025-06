Il Tavolo della Trasparenza, riunitosi oggi presso il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Basilicata e presieduto dall’assessore Francesco Cupparo, ha approvato un documento congiunto e una proposta operativa per la realizzazione del Centro Droni (CED) a Stigliano. Presenti i sindaci del comprensorio Tempa Rossa, Confindustria, Confapi e i rappresentanti sindacali di Fiom, Fim e Uil. L’incontro è stato segnato dall’assenza di TotalEnergies, che poche ore prima aveva richiesto un rinvio con una comunicazione a firma dell’ingegner Scisciolo. Un comportamento definito da Cupparo “non rispettoso della comunità lucana, delle istituzioni e delle parti sociali”, e che ha inasprito ulteriormente i rapporti già tesi tra Total e gli enti territoriali.

Al centro della contestazione, il mancato rispetto degli impegni assunti da Total con il Protocollo Tempa Rossa e l’Addendum, in particolare sul fronte della ricollocazione dei lavoratori di Tecnoindustrie e sulla realizzazione dei progetti No Oil. In cinque anni, ha denunciato l’assessore, “non si registra alcun risultato concreto”, in netto contrasto con quanto promesso dall’azienda.

Il Tavolo ha quindi proposto un nuovo percorso per il CED, con l’affidamento del progetto a un’ATI di imprese lucane, in sinergia con Nimbus, società che ha lavorato finora per conto di Total. L’obiettivo è salvaguardare l’investimento da 6 milioni di euro e garantire i 50 posti di lavoro previsti. Contestualmente, si chiede che le risorse economiche siano trasferite direttamente alla Regione.

Nel documento finale, firmato da Regione, Comuni, sindacati e parti datoriali, si esprime forte preoccupazione per la strategia di Total, accusata di usare i ritardi regionali per fare pressione sul Governo nazionale e ottenere più rapidamente la concessione estrattiva. Una condotta giudicata grave, che svuota di significato il Tavolo della Trasparenza e mina la fiducia nei rapporti istituzionali.

Il Tavolo ha inoltre proposto l’istituzione di un tavolo tecnico permanente per monitorare l’attuazione degli impegni, aggiornare gli accordi alle nuove esigenze del territorio e garantire trasparenza e partecipazione. In assenza di risposte puntuali da parte di Total, saranno attivate ulteriori iniziative istituzionali, coinvolgendo anche i Ministeri competenti.

Di seguito riportiamo le richieste della Regione Basilicata, le Organizzazioni Sindacali, i Comuni e le parti datoriali del Tavolo della Trasparenza:



 chiedono con urgenza alla Total che ai tavoli partecipi un loro rappresentante in grado di tutelare con maggiore rigore gli interessi pubblici e garantire un reale presidio sul rispetto degli impegni assunti da società;

 richiamano TotalEnergies al rispetto degli accordi sottoscritti e chiedono l’avvio immediato delle azioni necessarie per dare attuazione agli impegni occupazionali e di sviluppo locale.



Il Tavolo della Trasparenza, nel caso in cui non vi siano risposte puntuali e verificabili entro tempi certi, si riserva di investire della questione i Ministeri competenti e di attivare ogni ulteriore iniziativa istituzionale utile alla tutela delle comunità e del territorio.

Tanto evidenziato alla luce del mancato rispetto da parte di TotalEnergies dell’impegno a realizzare il progetto “Droni”, il Tavolo della Trasparenza propone di affidare la realizzazione del progetto Droni a un raggruppamento di imprese lucane, selezionate in base a criteri di competenza, innovazione e radicamento territoriale.

La proposta prevede che TotalEnergies metta a disposizione le risorse economiche originariamente destinate al progetto Droni, a favore della suddetta proposta trasferendo le risorse finanziarie direttamente alla Regione.

In parallelo, si richiede che Total proceda all’assunzione delle 50 unità di personale originariamente previste nel progetto Droni presso il Centro Olio di Tempa Rossa, nel pieno rispetto degli impegni occupazionali assunti con Regione, Comuni e Organizzazioni Sindacali.

A supporto e coordinamento di tali azioni, il Tavolo della Trasparenza propone l’istituzione di un tavolo tecnico permanente, composto da rappresentanti della Regione Basilicata, delle Organizzazioni Sindacali e dei Comuni aderenti al Tavolo stesso, con i seguenti obiettivi:



 verificare lo stato di attuazione degli impegni sottoscritti da TotalEnergies;

  ridefinire e migliorare le condizioni degli accordi vigenti, aggiornandoli alle attuali esigenze economiche, occupazionali e ambientali del territorio;

  monitorare l’effettiva realizzazione del progetto Droni da parte delle imprese lucane;

garantire massima trasparenza, tracciabilità e partecipazione in tutte le fasi di avanzamento.