Settantasei piloti si sfideranno domani, domenica 8 giugno, sui tornanti della strada provinciale S.P.1 di Matera ex SS7 - la storica via Appia - per la decima edizione della “Coppa Città di Grassano”, tappa del Trofeo d’Italia Centro Sud ACI Sport e del 22° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia e Basilicata) che ritorna sui bellissimi tornanti lucani lungo un particolare percorso di 2995 metri, molto tecnico nella prima parte e veloce nella seconda, che giunge all’arrivo nell’abitato di Grassano.



Con il numero 1 sulla fiancata della Radical SR4 Suzuki 1600, si presenta al via il lucerino Domenico Palumbo, reduce dall’ottimo secondo posto assoluto nella prova del Campionato Italiano Slalom ACI Sport disputata in Sardegna e attualmente terzo nella classifica tricolore. Il forte driver della scuderia Vesuvio a Luceri ha rotto la vettura, che ha ripristinato in tempi record e dovrebbe essere pronto per la sfida contro il lucano Carmelo Coviello, con i colori della Progetto Corsa e con il numero 2 sulla sua fedele Osella PA21 S 1600 con la quale ha portato a casa quattro vittorie della corsa materana e lo scorso anno è giunto secondo alle spalle del melfitano Lorenzo Mossucca, domani assente. Sul percorso scandito da chicane di rallentamento che metteranno alla prova di abilità i partecipanti, le emozioni non mancheranno all’evento organizzato dall’ASD Basilicata Motorsport con il sostegno del Comune di Grassano e del suo sindaco Filippo Luberto, della Provincia di Matera e realizzata in collaborazione con i piloti grassanesi Domenico Caputo, Armando Stola e Innocenzo Vizzuso, promotori della manifestazione e regolarmente in gara, a bordo rispettivamente delle monoposto Fiat X19, Formula 3 Dallara Suzuki ed Elia Avrio St09.



Alla conquista del podio concorreranno anche le temibili Formule di Giuseppe Miola su Viali Suzuki 1400, Berardino Vaccaro, terzo assoluto nella passata edizione, su Renault Suzuki 1400, e Matteo De Cicco, su Formula Gloria 1.150. In Vst, sarà presente il solo kart cross GMN 600 di Giovanni Cutro della MM Racing. Sono quattro le silhouette iscritte: oltre alla Fiat X19 di Domenico Caputo, figurano la Fiat X19 del veterano Maurizio Pepe, la FIAT 126 Kawasaki di Carmelo Robilotta e la Lancia Y10 Suzuki di Andrea Cuomo. Concorreranno in solitaria la Fiat 500 bicilindrica di Raffaele Pagano e la storica Giulietta Sprint Veloce 1.3 di Antonio Lavieri. E’ sempre il gruppo N il più numeroso, addirittura con 21 macchine iscritte, tra le quali la Peugeot 106 1.6 del lucano Niki Icuchi, mattatore della categoria nel 2024. Tra i sette appartenenti alle Racing Start, l‘unica lady in gara, la giovane potentina figlia d’arte Paola Pepe su Citroen Saxo Vts 1600. Sei gli iscritti in E1 Italia e cinque nella Speciale Slalom e in RS Plus.



E’ record di iscritti nella Turistica Slalom, con ventuno partecipanti attesi allo start, primo tra tutti il veterano Gennaro Guerriero portabandiera dell’Historic Club Lupi della Lucania, su Fiat 126 A.







Il programma della corsa, diretta dal lucano Carmine Capezzera, dopo le verifiche sportive di oggi presso Car Sprint e tecniche nella zona PIP del paese, entrerà nel vivo alle ore 9:30 di domani, domenica 8 giugno, con la ricognizione ufficiale del percorso seguita a ruota da tre manches cronometrate. I tratti interessati alla corsa sulle SP1 E SP9 materane saranno chiusi al traffico a partire dalle ore 8 di domani. La cerimonia di premiazione si terrà intorno alle ore 16.30 in piazza Libertà (in caso di pioggia presso Car Sprint). Per informazioni sulla gara è disponibile la pagina Facebook Basilicata Motorsport.