Antonio Canova definì Villa Borghese “la Villa più bella del mondo”. Una passeggiata tra natura, arte e storia, che parte dal 1600 ed arriva ai giorni nostri. Tra arte, design e architettura sostenibile a impatto zero, dal 21 al 25 maggio 2025, torna nella suggestiva Villa Borghese di Roma, il Concorso Ippico Internazionale (CSIO). Il 92° CSIO di Roma - Piazza di Siena metterà ancora una volta in mostra l’intenso agonismo dei migliori binomi del circuito mondiale del salto ostacoli formati da amazzoni e cavalieri con i loro cavalli, e si concluderà domenica 25 maggio con l’atteso e ricco Rolex Gran Premio Roma.

Torna la Basilicata nella “Villa più bella del mondo”. Quattro giovani atleti scenderanno in campo a Roma per disputare la sfida regionale e tra questi anche l’amazzone pisticcese Gaia Garofalo. Dopo alcuni anni di assenza, quindi, la Lucania torna protagonista alla Coppa del Presidente, la competizione riservata alle rappresentative regionali in programma nello storico galoppatoio di Piazza di Siena, nel cuore verde di Villa Borghese a Roma. Un ritorno atteso e fortemente voluto, che segna un momento importante per l’equitazione lucana.

A difendere i colori della regione, come già anticipato, ci saranno quattro giovani promesse, tre amazzoni e un cavaliere, pronti a dare il massimo nella categoria a due manches con ostacoli a 125 cm, prevista per le giornate di sabato 24 e domenica 25 maggio (Rai2, RaiPlay e RaiSport garantiranno un’ottima copertura di tutto l’evento insieme, ovviamente, ad altre emittenti televisive di settore).

La squadra è guidata dal capo equipe Antonio Castelgrande, figura storica del movimento equestre lucano, che ha saputo unire le forze di tre circoli affiliati alla FISE per formare un team competitivo e affiatato.

A comporre il quartetto:

-Giulia Savaglio, l’atleta più esperta del gruppo, in forza all’FM Equestrian di Policoro e seguita dal tecnico Filippo Melidoro (il quale, in passato, ha “operato con passione” anche sul nostro territorio);

-Lorenzo Angelotti, il più giovane tra i quattro, proveniente dal Circolo Ippico Oraziano di Venosa e allenato dallo stesso Castelgrande;

-Le amazzoni Giorgia Leone e soprattutto, per quel che ci riguarda più da vicino, la pisticcese Gaia Garofalo; entrambe le amazzoni sono tesserate per l’ASD Tucci Team di Policoro, sotto la guida tecnica di Vincenzo Tucci.

Special coach del team sarà Arnaldo Bologni, che ha curato personalmente la preparazione dei binomi, offrendo ai ragazzi un’importante occasione di crescita sportiva e umana.

Una sfida emozionante, quella della Coppa del Presidente, che ogni anno accende l’entusiasmo delle giovani leve dell’equitazione italiana. La Basilicata c’è, e sogna in grande. E tutto questo grazie al lavoro di squadra, alla passione dei tecnici e soprattutto all’impegno costante degli atleti e delle famiglie che seguono i loro “piccoli” passo dopo passo in questa fantastica disciplina.