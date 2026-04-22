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|Luca Barbareschi premiato alla Pro Biennale
22/04/2026
|Prestigioso riconoscimento per Luca Barbareschi, insignito del Premio Pro Biennale, consegnato dal presidente Salvo Nugnes, curatore d’arte e giornalista, in un contesto di grande rilievo dedicato alle eccellenze del panorama artistico e culturale.
Il premio celebra una carriera articolata e di grande spessore, che ha visto Barbareschi distinguersi nel teatro, nel cinema e in televisione, affermandosi come una figura poliedrica e di riferimento nel mondo dello spettacolo italiano.
Nel conferire il riconoscimento, il presidente Salvo Nugnes ha motivato così l’assegnazione: “Per aver attraversato con autorevolezza teatro, cinema e televisione, distinguendosi come interprete intenso e produttore lungimirante, capace di dare voce alla complessità del nostro tempo.”
Un tributo significativo che sottolinea non solo il talento artistico di Barbareschi, ma anche la sua capacità di interpretare e raccontare la contemporaneità con profondità e visione. Il Premio Pro Biennale si conferma così come un appuntamento di prestigio, volto a valorizzare personalità che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono in modo incisivo alla crescita culturale e artistica.
L’assegnazione a Luca Barbareschi rappresenta un riconoscimento meritato per un percorso professionale costruito con passione, rigore e costante ricerca, capace di lasciare un segno tangibile nel panorama culturale italiano e internazionale.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|22/04/2026 - Luca Barbareschi premiato alla Pro Biennale
Prestigioso riconoscimento per Luca Barbareschi, insignito del Premio Pro Biennale, consegnato dal presidente Salvo Nugnes, curatore d’arte e giornalista, in un contesto di grande rilievo dedicato alle eccellenze del panorama artistico e culturale.
Il premio celebra una ...-->continua
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|22/04/2026 - Conti pubblici, deficit al 3,1%: slitta il ritorno sotto la soglia Ue e crescono le tensioni
Il traguardo del 3% si allontana e riaccende lo scontro sui conti pubblici. Il deficit italiano, fermo al 3,1% secondo Eurostat e Istat, mantiene il Paese sotto la stretta delle regole Ue, rinviando margini utili per spesa militare e manovra. Giorgia Meloni at...-->continua
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|22/04/2026 - Salerno, controlli NAS sui dolciumi: sequestri e sospensioni per irregolarità igieniche e etichette mancanti
Controlli a tappeto dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno nell’ambito delle verifiche sulla sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica, con particolare attenzione ai prodotti dolciari destinati anche ai più piccoli...-->continua
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|22/04/2026 - Campagna–Contursi, auto si ribalta all’alba: 21enne ferito ma fuori pericolo
Brutto incidente alle 5 di questa mattina lungo la strada tra Campagna e Contursi Terme. Per cause ancora in fase di accertamento, un’automobile è sbandata finendo per ribaltarsi.
Alla guida un 21enne che ha riportato diverse contusioni, ma è riuscito...-->continua
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|22/04/2026 - Crotone, indagine sui fondi PNRR per l’assistenza domiciliare: verifiche su spese e rimborsi sanitari
Si accendono i riflettori della magistratura sulla gestione dei fondi del PNRR destinati all’assistenza domiciliare integrata nella provincia di Crotone. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, avviando accertamenti appro...-->continua
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|22/04/2026 - Tragedia a Catanzaro: madre si lancia dal terzo piano con i figli, due morti e una bimba in rianimazione
Una tragedia familiare ha sconvolto la città di Catanzaro nella notte. Una donna si è lanciata dal terzo piano della sua abitazione in via Zanotti Bianco portando con sé i tre figli piccoli. Il bilancio è drammatico: morti la madre e due bambini, di 4 anni e 4...-->continua
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|21/04/2026 - Eccellenza Calabria, il Praia Tortora vola in Serie D
Un turno di campionato che ha regalato gol, risultati pesanti e un verdetto già definitivo in vetta. Nel girone unico di Eccellenza Calabria il Praia Tortora firma l’impresa stagionale: vittoria per 0-1 sul campo dell’Isola Capo Rizzuto grazie a Leirosa su ass...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.