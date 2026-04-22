|
|
|Assalti ai bancomat nel Materano: falliti i colpi a Pomarico e Miglionico
22/04/2026
Ancora assalti ai bancomat in Basilicata. Nella notte scorsa si sono registrati due tentativi, a Pomarico e Miglionico, nel mirino gli sportelli della BPER Banca. In entrambi i casi, però, i colpi sono falliti grazie al rapido intervento della vigilanza e dei carabinieri. A darne notizia è il giornalista Filippo Mele, che sul suo blog, secondo indiscrezioni, attribuisce i tentativi alla cosiddetta banda dell’Audi A3 nera.
Il primo episodio è avvenuto a Pomarico intorno alle 3.30; circa dieci minuti dopo i malviventi hanno tentato il colpo a Miglionico. Determinante il sistema di allarme collegato alla centrale dell’Istituto di vigilanza L’Aquila, che ha consentito un intervento immediato, seguito dalle pattuglie dell’Arma.
I ladri sono fuggiti prima di utilizzare la “marmotta” o disseminare chiodi. Indagini in corso.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua