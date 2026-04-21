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|Un Ponte tra arte e scienza: il ringraziamento di Andrea Bocelli per il conferimento del Premio Margherita Hack
21/04/2026
|Andrea Bocelli si è aggiudicato il Premio Margherita Hack istituito in ricordo della straordinaria scienziata e astrofisica per rendere omaggio alla sua eredità intellettuale e umana celebrando personalità che si distinguono per merito, talento e impegno nella società. Il riconoscimento è stato consegnato da Salvo Nugnes, curatore d'arte, giornalista nonché ideatore del premio e membro della giuria, con una motivazione che ne sintetizza l'essenza: "Voce che ha saputo emozionare il mondo intero, un tributo al suo talento unico e alla sua straordinaria carriera musicale".
Un omaggio che sottolinea la capacità del tenore toscano di abbattere confini culturali e linguistici attraverso la forza universale della musica, portando la tradizione lirica italiana nei più prestigiosi teatri internazionali e affermandosi come ambasciatore dell'eccellenza artistica italiana. Ideato da Nugnes, agente e amico della professoressa, il premio nasce con l'intento di perpetuare il messaggio di rigore, libertà di pensiero e responsabilità civile che ha contraddistinto la vita della celebre astrofisica.
A selezionare i premiati un comitato di intellettuali ed esperti composto da Giordano Bruno Guerri, storico e presidente del Vittoriale degli Italiani, dal giornalista Paolo Liguori, dal critico d'arte Vittorio Sgarbi, dalla giornalista e scrittrice Silvana Giacobini e dallo stesso Nugnes. Bocelli ha ringraziato con le queste sentite parole: "È un tributo che accolgo con particolare gioia e gratitudine, per la generosa motivazione e per il ponte tra arte e scienza che il premio disegna, collocandomi con fin troppa benevolenza accanto a figure eminenti della ricerca. Mi onora, inoltre, che porti il nome di Margherita Hack, personalità italiana di rara grandezza, della quale ho sempre ammirato il genio, il rigore e la statura morale. Le sue conclusioni in materia di fede erano lontane dalle mie, ma vi riconosco la stessa fedeltà alla ragione e la stessa onestà intellettuale, qualità che meritano rispetto. Lo ricevo quindi anche come un invito a tenere vivo un dialogo autentico, nel quale ciascuno resti se stesso e sappia ascoltare. Quando arte e scienza si parlano con lealtà, la chiarezza cresce, e con essa il rispetto per la verità."
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|21/04/2026 - Eccellenza Calabria, il Praia Tortora vola in Serie D
Un turno di campionato che ha regalato gol, risultati pesanti e un verdetto già definitivo in vetta. Nel girone unico di Eccellenza Calabria il Praia Tortora firma l’impresa stagionale: vittoria per 0-1 sul campo dell’Isola Capo Rizzuto grazie a Leirosa su assist di Domingue...-->continua
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|21/04/2026 - Un Ponte tra arte e scienza: il ringraziamento di Andrea Bocelli per il conferimento del Premio Margherita Hack
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|21/04/2026 - Feste e escort, indagine a Milano: coinvolti anche calciatori
Un’inchiesta della Procura di Milano ha acceso i riflettori su un presunto giro di feste e servizi illegali legati al mondo dello spettacolo e dello sport. Al centro dell’indagine, che conta anche arresti domiciliari, ci sarebbero eventi organizzati da un’agen...-->continua
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|21/04/2026 - Soldi e sesso in cambio di documenti a immigrati, 120 indagati a Napoli
L’inchiesta della Procura di Napoli ha portato alla luce un presunto sistema di compravendita di carte d’identità e certificati di residenza destinati a cittadini stranieri, con circa 120 indagati.
Al centro delle indagini due ex impiegati delle Municipali...-->continua
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|21/04/2026 - Azzardo in crescita in Calabria: oltre 6 miliardi giocati nel 2025
Il gioco d’azzardo continua a crescere in maniera esponenziale in Italia, con numeri che raccontano un fenomeno sempre più diffuso e con pesanti ricadute sociali ed economiche. Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Economia elaborati da Libera, nel 2025 ...-->continua
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|21/04/2026 - Martina Franca. Tentato furto sui furgoni, poi la fuga: bloccati e arrestati due uomini
Notte di tensione ieri a Martina Franca, dove un intervento tempestivo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile ha permesso di interrompere una serie di azioni illecite e di assicurare alla giustizia due uomini, arrestati in flagranza di reato. Si tratta di u...-->continua
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|21/04/2026 - ''Puglia Accogliente'': 40 milioni ai Comuni contro caporalato e ghetti
Sviluppare soluzioni abitative dignitose per le persone migranti che vivono e lavorano in Puglia, riducendo il rischio di segregazione e di esposizione al caporalato e allo sfruttamento lavorativo. È con questi obiettivi che nasce “Puglia Accogliente”, l’Avvis...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.