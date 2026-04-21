Improvvisamente nella notte ci ha lasciati il collega Antonio Mutasci. Giornalista sportivo materano, Antonio è stato stroncato da un malore nella notte all’età di 42 anni. Allievo di Renato Carpentieri, Mutasci aveva iniziato giovanissimo la sua carriera, collaborando con testate come La Nuova del Sud e Il Quotidiano del Sud.

Negli ultimi anni aveva fondato e curato le piattaforme online “The Mag” e “Sport on fire”, diventando una delle voci più riconoscibili dello sport a Matera.

I fuberali si svolgeranno domani alle 10.30 nella chiesa Maria SS Annunziata di Matera.

L’Associazione della Stampa di Basilicata piange Antonio Mutasci, scomparso improvvisamente, la notte scorsa a Matera, a soli 42 anni. Il giornalismo lucano e il sindacato perdono un serio e validissimo collega. Antonio era vicepresidente dell’Ussi Basilicata, consigliere nazionale della Fnsi e componente del Consiglio direttivo dell’Associazione della Stampa di Basilicata.

Professionista appassionato e competente, fin dalla tenera età si è avvicinato al mondo del giornalismo, seguendo le orme del compianto Renato Carpentieri, con il quale ha condiviso per anni il lavoro, occupandosi prevalentemente di sport. Solo pochi giorni fa aveva raccontato la promozione della squadra di calcio dell’Invicta Matera in Eccellenza, primo passo verso la rinascita del calcio a Matera, con entusiasmo e al tempo stesso con grande equilibrio, caratteristiche che gli hanno permesso di essere stimato e apprezzato da tutti. Alla moglie Nicoletta e ai familiari il commosso abbraccio dell’Associazione della Stampa di Basilicata.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti gli iscritti all’USSI di Basilicata esprimono profondo dolore per l’improvvisa e prematura scomparsa di Antonio Mutasci, vice Presidente del Gruppo lucano Ussi "Augusto Viggiani" e giornalista di grande valore, che nel corso della sua carriera ha saputo distinguersi per passione e dedizione al servizio dell’informazione. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita non solo per l’intero mondo giornalistico di Basilicata ma anche per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui. In questo momento di grande tristezza, l’USSI Basilicata si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi, ricordando con gratitudine il valore umano e professionale del carissimo Antonio.