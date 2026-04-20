Potenza si prepara a vivere una serata di grande calcio e partecipazione con la finale della Potenza Super Cup, in programma lunedì 27 aprile alle ore 20:30 presso lo Stadio Alfredo Viviani. A contendersi il titolo saranno Pretoriana e Taverna Ludwig, protagoniste di un percorso entusiasmante che le ha portate fino allatto conclusivo della competizione. Da un lato la Pretoriana, squadra storica del campionato e punto di riferimento della competizione; dallaltro il Taverna Ludwig, formazione che unisce qualità ed esperienza. La finale sarà anche un momento dal forte valore simbolico ed emotivo: lo Stadio Viviani accoglierà infatti il ritorno in campo di alcuni ex protagonisti della storia del calcio potentino, tra cui Giuseppe Lolaico, Francesco Dettori, Rino Iuliano, Angelo Raffaele Nolè e Raffaele Cilibrizzi, oggi in forza al Taverna Ludwig, che hanno contribuito alla storica promozione del Potenza in Serie C1. Un ritorno che aggiunge ulteriore fascino a una sfida già ricca di significati. La scelta dello Stadio Viviani come sede della finale rappresenta un segnale importante per tutto il movimento: un palcoscenico storico pronto ad accogliere una sfida che si preannuncia intensa e spettacolare, capace di coinvolgere tifosi, appassionati e lintera comunità sportiva cittadina. Gli organizzatori della Potenza Super League desiderano inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Potenza Calcio per la disponibilità e la collaborazione, che hanno reso possibile lo svolgimento della finale in uno stadio simbolo della città. «La finale al Viviani rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita della Potenza Super League  dichiarano gli organizzatori . Parliamo dellunico torneo amatoriale di calcio a 11 in Basilicata, un progetto che continua a crescere stagione dopo stagione sotto il profilo organizzativo e sportivo. Portare latto conclusivo in uno stadio così prestigioso è un ulteriore passo verso il miglioramento e la valorizzazione della competizione. Il nostro obiettivo è offrire sempre più qualità e visibilità, anche in prospettiva futura: i vincitori del campionato, infatti, avranno lopportunità di rappresentare il nostro territorio nelle fasi nazionali ACSI in programma a Pisa allo Stadio Garibaldi. Un traguardo importante che premia il lavoro di tutte le squadre e rafforza il valore dellintero movimento». Lingresso è aperto a tutti gli appassionati che vorranno assistere a una sfida che assegnerà il titolo della Super Cup e chiuderà nel migliore dei modi la stagione sportiva.