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|Potenza Super League: la finale della Super Cup allo Stadio Viviani
20/04/2026
|Potenza si prepara a vivere una serata di grande calcio e partecipazione con la finale della Potenza Super Cup, in programma lunedì 27 aprile alle ore 20:30 presso lo Stadio Alfredo Viviani. A contendersi il titolo saranno Pretoriana e Taverna Ludwig, protagoniste di un percorso entusiasmante che le ha portate fino allatto conclusivo della competizione. Da un lato la Pretoriana, squadra storica del campionato e punto di riferimento della competizione; dallaltro il Taverna Ludwig, formazione che unisce qualità ed esperienza. La finale sarà anche un momento dal forte valore simbolico ed emotivo: lo Stadio Viviani accoglierà infatti il ritorno in campo di alcuni ex protagonisti della storia del calcio potentino, tra cui Giuseppe Lolaico, Francesco Dettori, Rino Iuliano, Angelo Raffaele Nolè e Raffaele Cilibrizzi, oggi in forza al Taverna Ludwig, che hanno contribuito alla storica promozione del Potenza in Serie C1. Un ritorno che aggiunge ulteriore fascino a una sfida già ricca di significati. La scelta dello Stadio Viviani come sede della finale rappresenta un segnale importante per tutto il movimento: un palcoscenico storico pronto ad accogliere una sfida che si preannuncia intensa e spettacolare, capace di coinvolgere tifosi, appassionati e lintera comunità sportiva cittadina. Gli organizzatori della Potenza Super League desiderano inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Potenza Calcio per la disponibilità e la collaborazione, che hanno reso possibile lo svolgimento della finale in uno stadio simbolo della città. «La finale al Viviani rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita della Potenza Super League dichiarano gli organizzatori . Parliamo dellunico torneo amatoriale di calcio a 11 in Basilicata, un progetto che continua a crescere stagione dopo stagione sotto il profilo organizzativo e sportivo. Portare latto conclusivo in uno stadio così prestigioso è un ulteriore passo verso il miglioramento e la valorizzazione della competizione. Il nostro obiettivo è offrire sempre più qualità e visibilità, anche in prospettiva futura: i vincitori del campionato, infatti, avranno lopportunità di rappresentare il nostro territorio nelle fasi nazionali ACSI in programma a Pisa allo Stadio Garibaldi. Un traguardo importante che premia il lavoro di tutte le squadre e rafforza il valore dellintero movimento». Lingresso è aperto a tutti gli appassionati che vorranno assistere a una sfida che assegnerà il titolo della Super Cup e chiuderà nel migliore dei modi la stagione sportiva.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua